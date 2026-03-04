España logra un hito histórico: nace un tapir malayo en peligro crítico tras 20 años de intentos

Por eso, cada nacimiento en cautiverio dentro de programas científicos controlados es considerado un acontecimiento crucial.





image

La historia detrás del logro

El camino hacia este resultado no fue sencillo. Durante años, el parque intentó consolidar una pareja reproductiva compatible. La hembra, Rawa, llevaba tiempo en el centro, pero la reproducción no se concretaba.

El punto de inflexión llegó en 2023 con la incorporación de Mekong, un macho procedente de Suecia. Su traslado formó parte del programa coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, entidad que gestiona el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP, por sus siglas en inglés).

La llegada de Mekong fue estratégica. No se trató de un simple intercambio entre zoológicos, sino de una decisión basada en estudios genéticos y análisis de compatibilidad para maximizar la diversidad de la población en cautiverio.

Sin embargo, el emparejamiento no fue inmediato. El proceso de adaptación entre ambos ejemplares requirió meses de observación conductual, ajustes en el entorno y protocolos específicos diseñados por el equipo de zoología.

“Llevábamos muchos años trabajando para lograrlo”, expresó Javier Vicent, responsable del área zoológica del parque, al confirmar el nacimiento. “Es una satisfacción enorme ver que el esfuerzo finalmente dio resultado”.

Un seguimiento clínico milimétrico

Desde el momento en que se confirmó la gestación, el equipo veterinario activó un protocolo de monitoreo intensivo. Durante 13 meses se realizaron ecografías semanales, controles hormonales y seguimiento conductual permanente.

El parto fue vigilado tanto de manera presencial como mediante un sistema de cámaras que permitió supervisión las 24 horas. La intervención humana se mantuvo al mínimo indispensable para evitar estrés en la madre.

El equipo veterinario, encabezado por Adrián Martínez, continúa evaluando diariamente la evolución de la cría: peso, desarrollo motriz, lactancia y vínculo materno. Los primeros informes son alentadores.

Los tapires malayos nacen con un pelaje muy distinto al de los adultos. Mientras que los ejemplares maduros presentan el característico patrón blanco y negro que les da apariencia de “animal partido en dos”, las crías lucen manchas y rayas blancas sobre fondo oscuro. Este diseño actúa como camuflaje natural en la selva.

Una especie clave para el ecosistema

El tapir malayo no es solo una rareza zoológica. Es un ingeniero ecológico. Su dieta basada en frutas y vegetación lo convierte en un dispersor fundamental de semillas, ayudando a regenerar bosques tropicales.

La reducción de su población genera un efecto dominó sobre el ecosistema. Menos tapires implican menor dispersión vegetal y alteraciones en la dinámica forestal.

Por eso, los programas europeos coordinados por la EAZA no se limitan a la reproducción en cautiverio. También financian investigaciones en campo, educación ambiental y proyectos de protección de hábitat en Asia.

El rol del Bioparc Fuengirola en la conservación internacional

Desde su apertura, el Bioparc Fuengirola se posicionó como un parque de nueva generación, centrado en la recreación de hábitats naturales y en la educación ambiental.

Su modelo se basa en el concepto de “zoo-inmersión”, donde se prioriza el bienestar animal y la reproducción controlada de especies amenazadas.

En este contexto, el nacimiento del tapir malayo no es un hecho aislado, sino la culminación de un proyecto a largo plazo.

Las medidas implementadas tras el nacimiento incluyen:

Supervisión veterinaria especializada: controles periódicos de salud, peso y comportamiento.

Monitoreo permanente: cámaras activas las 24 horas.

Protocolos de enriquecimiento ambiental: estímulos diseñados para promover conductas naturales.

Programas educativos para visitantes: campañas de concientización sobre la situación del tapir y otras especies en riesgo.

Coordinación con centros europeos: intercambio de datos genéticos y planificación de futuros traslados.

Un futuro planificado

Según lo estipulado por el programa europeo, la cría permanecerá junto a su madre entre seis y nueve meses. Durante ese tiempo, se priorizará el vínculo materno y el aprendizaje conductual.

Posteriormente, el ejemplar podría ser trasladado a otro zoológico europeo participante del programa EEP, con el objetivo de seguir fortaleciendo la diversidad genética.

Este sistema evita la consanguinidad y permite mantener una población sana a largo plazo.

Cada movimiento está calculado científicamente. No hay improvisación: hay estrategia genética.

Más allá de un nacimiento: el mensaje ambiental

En un contexto global donde la biodiversidad enfrenta amenazas crecientes —deforestación, cambio climático, expansión urbana—, noticias como esta funcionan como un recordatorio de que la conservación es posible cuando existe compromiso sostenido.

España, a través de instituciones como el Bioparc, demuestra que los zoológicos modernos pueden cumplir un rol activo en la protección de especies críticas.

El nacimiento de esta cría no resolverá por sí solo la crisis del tapir malayo en Asia. Pero representa un paso concreto dentro de una red internacional de trabajo coordinado.

Un símbolo de perseverancia

Detrás de la imagen tierna de una cría recién nacida hay años de frustraciones, intentos fallidos y ajustes técnicos. La reproducción de especies amenazadas es un proceso complejo, que combina ciencia, paciencia y cooperación internacional.

La historia de Rawa y Mekong es también la historia de un equipo humano que no abandonó el objetivo pese a las dificultades de compatibilidad inicial.

Hoy, esa perseverancia se traduce en una nueva vida.

Impacto social y educativo

El parque ha intensificado sus programas pedagógicos para aprovechar el interés del público. Las visitas guiadas incluyen ahora información específica sobre el tapir malayo, su hábitat y las amenazas que enfrenta.

La intención es clara: convertir la emoción en conciencia.

Porque la conservación no depende solo de científicos y veterinarios, sino también de decisiones cotidianas vinculadas al consumo responsable y la protección ambiental.

Un logro que trasciende fronteras

El nacimiento fue celebrado no solo en España, sino también por la red de instituciones integradas en la EAZA. La cooperación entre países europeos permite mantener registros genéticos detallados y planificar estrategias comunes.

En un mundo marcado por divisiones políticas, la protección de la biodiversidad aparece como un terreno donde la colaboración internacional demuestra su eficacia.



