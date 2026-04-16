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La nueva adquisición de Messi: compró un club de España y ya es el tercero en su haber

El capitán argentino adquirió el Cornellà, equipo de la quinta división española, y continúa expandiendo su proyecto deportivo como propietario de clubes.

La nueva adquisición de Messi: compró un club de España y ya es el tercero en su haber

Lionel Messi dio un nuevo paso en su faceta empresarial y amplió su presencia en el mundo del fútbol: se convirtió en el nuevo propietario del UE Cornellà, una institución que milita en la quinta división de España y que actualmente pelea por evitar el descenso.

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Con esta operación, el capitán de la Selección argentina ya es dueño de tres clubes, ya que también participa como accionista en Deportivo LSM y en Leones FC de Rosario, que compite en el ascenso del fútbol nacional.

Por qué Messi eligió invertir en el Cornellà

Desde el club catalán destacaron que la llegada de Messi refuerza su vínculo histórico con Barcelona, ciudad donde construyó gran parte de su carrera como futbolista. “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con la ciudad de Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña”, expresaron en un comunicado oficial.

Además, subrayaron que el proyecto apunta a una visión a largo plazo, con la intención de impulsar el crecimiento deportivo e institucional del Cornellà, fortalecer su estructura y sostener su identidad formativa.

Fundado en 1951, el club es reconocido por su trabajo en divisiones juveniles y por haber sido un semillero de futbolistas que luego llegaron a la élite, entre ellos nombres como David Raya, Jordi Alba o Javi Puado.

Cómo está el Cornellà en la actualidad

En lo deportivo, el Cornellà atraviesa un momento competitivo en la Tercera RFEF. Actualmente ocupa la tercera posición del Grupo V, a cinco puntos del líder, el Manresa, y también de los puestos de ascenso directo.

Si logra finalizar la temporada entre el segundo y el quinto lugar, tendrá la posibilidad de disputar los playoffs para subir a la Segunda RFEF, lo que podría marcar un primer objetivo concreto en esta nueva etapa bajo la conducción del astro argentino.

Qué implica este nuevo proyecto para Messi

La adquisición del Cornellà se suma a otras iniciativas impulsadas por Messi vinculadas al desarrollo del talento joven, como torneos formativos y estructuras de base. Su desembarco en el club catalán confirma una apuesta sostenida por el fútbol desde un rol dirigencial y estratégico, más allá de su carrera como jugador.

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