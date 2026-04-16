La nueva adquisición de Messi: compró un club de España y ya es el tercero en su haber

Fundado en 1951, el club es reconocido por su trabajo en divisiones juveniles y por haber sido un semillero de futbolistas que luego llegaron a la élite, entre ellos nombres como David Raya, Jordi Alba o Javi Puado.

Cómo está el Cornellà en la actualidad

En lo deportivo, el Cornellà atraviesa un momento competitivo en la Tercera RFEF. Actualmente ocupa la tercera posición del Grupo V, a cinco puntos del líder, el Manresa, y también de los puestos de ascenso directo.

Si logra finalizar la temporada entre el segundo y el quinto lugar, tendrá la posibilidad de disputar los playoffs para subir a la Segunda RFEF, lo que podría marcar un primer objetivo concreto en esta nueva etapa bajo la conducción del astro argentino.

Qué implica este nuevo proyecto para Messi

La adquisición del Cornellà se suma a otras iniciativas impulsadas por Messi vinculadas al desarrollo del talento joven, como torneos formativos y estructuras de base. Su desembarco en el club catalán confirma una apuesta sostenida por el fútbol desde un rol dirigencial y estratégico, más allá de su carrera como jugador.