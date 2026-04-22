ANSES: el dato clave del cobro de mayo con bono para los jubilados

Cómo impacta en jubilados y pensionados

El cambio en el cronograma afecta principalmente a los jubilados con haberes superiores a la mínima. En estos casos, las fechas se desplazaron para esquivar el feriado, lo que generó una reconfiguración en la segunda mitad del mes.

Para quienes cobran la mínima, el esquema se mantiene más estable, aunque también presenta una particularidad: dos grupos de DNI cobrarán el mismo día, algo que no suele ocurrir con frecuencia.

Este reordenamiento obliga a prestar atención. No revisar la fecha correcta puede derivar en confusiones o visitas innecesarias al banco.

Calendario completo para jubilados con haberes mínimos

El cronograma para quienes perciben la jubilación mínima quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Fechas de cobro para haberes superiores al mínimo

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Aquí se observa claramente el impacto del feriado. El salto entre el 22 y el 26 de mayo responde directamente a la interrupción bancaria del día 25.

El aumento y el bono: cómo se reflejan en mayo

Además del calendario, mayo llega con una actualización en los haberes. El incremento del 3,38% se aplica en línea con la fórmula de movilidad vigente, lo que representa una mejora en los ingresos de jubilados y pensionados.

A esto se suma el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima. Este refuerzo se mantuvo como parte de la política de asistencia para los sectores más vulnerables.

En términos prácticos, quienes perciben el haber mínimo verán acreditados tanto el aumento como el bono en la misma fecha de cobro, sin necesidad de trámites adicionales.