La decisión que tomó la Conmebol tras el terremoto en Colombia y cambió los planes de River

Ahora, el equipo deberá esperar la decisión de la Conmebol para conocer cuándo podrá comenzar su serie ante Independiente Santa Fe. La postergación también obligará a reorganizar el calendario del Millonario en las próximas semanas.

Colombia suspendió todos los partidos de fútbol por la emergencia

Antes de que se conociera la decisión de la Conmebol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había anunciado la suspensión de todos los partidos de los torneos locales previstos para esta semana. La medida había generado desde temprano especulaciones sobre una posible postergación del encuentro entre River e Independiente Santa Fe.

La liga colombiana explicó que la decisión responde a la situación de emergencia que atraviesa el país y al impacto del terremoto en distintas regiones.

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, señaló la Dimayor.

Además, indicó que los 36 clubes profesionales que integran la liga concentrarán durante esta semana sus esfuerzos en colaborar con la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus recursos y capacidades.

River deberá reacomodar su agenda y ya tiene una posible nueva fecha

La suspensión del partido ante Independiente Santa Fe obligará a River a modificar su calendario. El próximo compromiso del equipo de Eduardo Coudet sería este domingo a las 18 frente a Argentinos Juniors, en el Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El Millonario atraviesa un complicado presente en el certamen local, con cuatro derrotas consecutivas y ningún gol convertido. La postergación del duelo internacional le permitirá al plantel contar con algunos días más de preparación antes de afrontar la serie ante el conjunto colombiano.

Por el momento, la fecha que toma más fuerza para disputar la ida es el miércoles 19 de agosto, jornada en la que originalmente estaba prevista la revancha en Buenos Aires. De concretarse, el segundo partido se jugaría el 26 de agosto, entre los encuentros ante Vélez, como local, y Banfield, como visitante.

La modificación también alteró los planes inmediatos del plantel. River tenía previsto entrenarse este martes en Ezeiza y luego viajar a Bogotá, pero finalmente deberá permanecer en Buenos Aires.

En medio de la tragedia que atraviesa Colombia, con al menos 111 muertos, Coudet tendrá ahora más tiempo para trabajar con el equipo antes de una serie clave por la Copa Sudamericana, en un momento de fuerte cuestionamiento por los resultados y con su continuidad en duda.