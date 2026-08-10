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La decisión que tomó la Conmebol tras el terremoto en Colombia y cambió los planes de River

El Millonario debía viajar este miércoles a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El terremoto en Colombia terminó afectando el calendario de River. (Foto: archivo).

El terremoto en Colombia terminó afectando el calendario de River. (Foto: archivo).

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia obligó a suspender el partido entre River e Independiente Santa Fe, previsto para este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol deberá definir ahora cuándo se disputará el encuentro.

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La decisión se tomó luego del fuerte sismo que afectó a Bogotá y otras regiones del país y generó un escenario de emergencia. Ante esta situación, el organismo sudamericano resolvió postergar el duelo que debía jugarse en Colombia.

De esta manera, River no viajará a Colombia este miércoles y la serie de octavos de final quedó a la espera de una nueva fecha. La Conmebol analizará en las próximas horas las alternativas para reorganizar el calendario y establecer cuándo se disputará el partido de ida.

El encuentro era uno de los compromisos que el equipo dirigido por Eduardo Coudet tenía por delante en un momento deportivo complicado. River viene de perder 1-0 ante Tigre en Victoria y acumula seis derrotas consecutivas en torneos de AFA.

Ahora, el equipo deberá esperar la decisión de la Conmebol para conocer cuándo podrá comenzar su serie ante Independiente Santa Fe. La postergación también obligará a reorganizar el calendario del Millonario en las próximas semanas.

Colombia suspendió todos los partidos de fútbol por la emergencia

Antes de que se conociera la decisión de la Conmebol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había anunciado la suspensión de todos los partidos de los torneos locales previstos para esta semana. La medida había generado desde temprano especulaciones sobre una posible postergación del encuentro entre River e Independiente Santa Fe.

La liga colombiana explicó que la decisión responde a la situación de emergencia que atraviesa el país y al impacto del terremoto en distintas regiones.

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, señaló la Dimayor.

Además, indicó que los 36 clubes profesionales que integran la liga concentrarán durante esta semana sus esfuerzos en colaborar con la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus recursos y capacidades.

River deberá reacomodar su agenda y ya tiene una posible nueva fecha

La suspensión del partido ante Independiente Santa Fe obligará a River a modificar su calendario. El próximo compromiso del equipo de Eduardo Coudet sería este domingo a las 18 frente a Argentinos Juniors, en el Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El Millonario atraviesa un complicado presente en el certamen local, con cuatro derrotas consecutivas y ningún gol convertido. La postergación del duelo internacional le permitirá al plantel contar con algunos días más de preparación antes de afrontar la serie ante el conjunto colombiano.

Por el momento, la fecha que toma más fuerza para disputar la ida es el miércoles 19 de agosto, jornada en la que originalmente estaba prevista la revancha en Buenos Aires. De concretarse, el segundo partido se jugaría el 26 de agosto, entre los encuentros ante Vélez, como local, y Banfield, como visitante.

La modificación también alteró los planes inmediatos del plantel. River tenía previsto entrenarse este martes en Ezeiza y luego viajar a Bogotá, pero finalmente deberá permanecer en Buenos Aires.

En medio de la tragedia que atraviesa Colombia, con al menos 111 muertos, Coudet tendrá ahora más tiempo para trabajar con el equipo antes de una serie clave por la Copa Sudamericana, en un momento de fuerte cuestionamiento por los resultados y con su continuidad en duda.

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