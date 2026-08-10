Terremoto en Colombia: el aeropuerto de Cali retomó sus operaciones mientras seis terminales siguen afectadas

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el organismo en un comunicado difundido a las 8.54 del lunes.

Más tarde, la entidad informó que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali también había sido incorporado a la lista de terminales afectadas y que sus operaciones quedaban suspendidas temporalmente. Sin embargo, horas después logró reanudar su actividad.

La Aeronáutica Civil señaló además que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que continuará informando cualquier novedad vinculada al estado de las terminales aéreas.

Por otra parte, las operaciones en el aeropuerto de Popayán fueron suspendidas temporalmente debido a la presencia de ceniza proveniente del volcán Puracé, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Las operaciones en el aeropuerto de Popayán fueron suspendidas temporalmente debido a la presencia de ceniza proveniente del volcán Puracé. (Foto: X @sgcol)

Además, el organismo detalló que el sismo ocurrido no tiene relación con la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta naranja.

El sismo más fuerte de la última década

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se produjo a una profundidad aproximada de 103 kilómetros.

“El evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”, precisó el organismo.

El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y se sintió en gran parte del territorio colombiano. Tras el fenómeno, las autoridades desplegaron operativos de inspección en distintas ciudades, entre ellas Manizales y Armenia, donde se reportaron daños estructurales.

La respuesta del Gobierno colombiano

Por su parte, De la Espriella encabezó este lunes una conferencia de prensa para informar sobre el impacto de la emergencia y las acciones desplegadas por el Gobierno nacional. Durante su exposición, detalló que hay 17 centros comunitarios afectados y 18 vías dañadas.

El mandatario aseguró que seguirá de cerca la evolución de la situación y que será el encargado de comunicar personalmente las novedades. Según explicó, brindará actualizaciones cada dos o tres horas a medida que avancen las tareas de asistencia y relevamiento.

Además, solicitó el apoyo de los medios de comunicación para fortalecer la difusión de información en las zonas afectadas y colaborar con la consolidación de datos sobre el terreno. “La ayuda de ustedes es fundamental”, expresó.