Terremoto en Colombia: el aeropuerto de Cali retomó sus operaciones mientras seis terminales siguen afectadas

El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali, retomó sus operaciones este lunes por la tarde luego de permanecer suspendido por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia.
La Aeronáutica Civil colombiana confirmó que el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón volvió a operar tras las inspecciones realizadas luego del terremoto de magnitud 7,4. Sin embargo, otras seis terminales aéreas permanecen con afectaciones y restricciones mientras continúan las evaluaciones de seguridad.
Seis terminales aéreas permanecen con afectaciones y restricciones mientras continúan las evaluaciones de seguridad. (Foto: A24).
El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali, retomó sus operaciones este lunes por la tarde luego de permanecer suspendido por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia.
La reanudación de los vuelos representa una de las primeras señales de normalización en la infraestructura crítica afectada por el sismo. Según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el último reporte oficial registró siete aeropuertos con daños provocados por el movimiento telúrico. De ese total, seis presentaron afectaciones en sus edificaciones y uno sufrió daños tanto en la infraestructura como en la pista de aterrizaje.
La terminal aérea de Cali, una de las más importantes del país, logró restablecer sus actividades tras las verificaciones técnicas realizadas por las autoridades.
La Aeronáutica Civil informó en las primeras horas posteriores al terremoto que las operaciones aéreas fueron suspendidas en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras avanzaban las inspecciones estructurales.
“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el organismo en un comunicado difundido a las 8.54 del lunes.
Más tarde, la entidad informó que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali también había sido incorporado a la lista de terminales afectadas y que sus operaciones quedaban suspendidas temporalmente. Sin embargo, horas después logró reanudar su actividad.
La Aeronáutica Civil señaló además que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que continuará informando cualquier novedad vinculada al estado de las terminales aéreas.
Por otra parte, las operaciones en el aeropuerto de Popayán fueron suspendidas temporalmente debido a la presencia de ceniza proveniente del volcán Puracé, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.
Además, el organismo detalló que el sismo ocurrido no tiene relación con la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta naranja.
El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se produjo a una profundidad aproximada de 103 kilómetros.
“El evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”, precisó el organismo.
El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y se sintió en gran parte del territorio colombiano. Tras el fenómeno, las autoridades desplegaron operativos de inspección en distintas ciudades, entre ellas Manizales y Armenia, donde se reportaron daños estructurales.
Por su parte, De la Espriella encabezó este lunes una conferencia de prensa para informar sobre el impacto de la emergencia y las acciones desplegadas por el Gobierno nacional. Durante su exposición, detalló que hay 17 centros comunitarios afectados y 18 vías dañadas.
El mandatario aseguró que seguirá de cerca la evolución de la situación y que será el encargado de comunicar personalmente las novedades. Según explicó, brindará actualizaciones cada dos o tres horas a medida que avancen las tareas de asistencia y relevamiento.
Además, solicitó el apoyo de los medios de comunicación para fortalecer la difusión de información en las zonas afectadas y colaborar con la consolidación de datos sobre el terreno. “La ayuda de ustedes es fundamental”, expresó.