"Estamos desesperados": buscan a un argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Su hija permanece atenta a las noticias que llegan desde Colombia y revisa constantemente las redes sociales y los medios locales en busca de alguna información que permita conocer qué ocurrió con su padre.

“Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó Carla, según consignó Tiempo de San Juan.

De acuerdo con lo relatado por su familia, Cáceres tenía planes de volver próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, el terremoto interrumpió esos planes y ahora sus familiares intentan confirmar que se encuentre a salvo.

Mientras tanto, la búsqueda se desarrolla en medio de los operativos desplegados por las autoridades colombianas para asistir a las zonas más afectadas y localizar a las personas que permanecen atrapadas o cuyo paradero todavía no pudo establecerse.

El devastador terremoto que golpeó a Colombia

El terremoto se produjo este lunes a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y fue percibido en numerosas regiones de Colombia, además de sentirse en países como Ecuador y Panamá.

La emergencia dejó hasta este martes por la mañana al menos 224 muertos y más de 570 heridos, mientras que 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron daños. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de encontrar a más personas afectadas.

Entre las zonas que registraron mayores consecuencias se encuentran Pereira, Cali, Manizales y diferentes localidades del departamento de Chocó. También se sintió con intensidad en Bogotá y Medellín, aunque en estas ciudades los primeros reportes no indicaron daños estructurales de gravedad.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró la emergencia a nivel nacional y ordenó reforzar las tareas de asistencia y rescate. Según informó el Gobierno, más de 1.400 familias resultaron damnificadas, mientras que los heridos que requieren atención prioritaria son trasladados hacia Medellín.

En ese contexto, la familia de Carlos Cáceres continúa esperando una señal que permita confirmar dónde se encuentra y, sobre todo, conocer si logró salir ileso de una de las zonas afectadas por el terremoto.