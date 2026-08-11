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"Estamos desesperados": buscan a un argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Carlos Luis Cáceres tiene 69 años, es oriundo de San Juan y vive desde hace unos cinco años en Colombia. Su familia perdió todo contacto con él después del fuerte terremoto y teme que haya sido afectado por la emergencia.

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Desesperada búsqueda de un argentino tras el terremoto en Colombia.

Desesperada búsqueda de un argentino tras el terremoto en Colombia.
Leé también Tras el terremoto, el Gobierno ofreció asistencia a Colombia y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas
A través del canciller, Argentina expresó solidaridad con Colombia. (Foto: archivo).

Cáceres nació en el departamento Rivadavia, en San Juan, pero hace varios años dejó la Argentina en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en España y, posteriormente, se trasladó a Colombia, donde reside desde hace aproximadamente cinco años.

Actualmente vive en Dosquebradas, una localidad ubicada en el área de Pereira, una de las regiones alcanzadas por el movimiento telúrico. Su hija, Carla Cáceres, permanece en San Juan y contó que desde el momento del terremoto intenta establecer contacto con su padre sin obtener respuestas.

La preocupación de la familia y las dificultades para comunicarse

Uno de los principales obstáculos para conocer el estado del hombre es el impacto que tuvo el terremoto sobre las comunicaciones. En distintas zonas afectadas, las líneas telefónicas presentan dificultades y esto impide que familiares y allegados puedan comunicarse con las personas que se encuentran allí.

Su hija permanece atenta a las noticias que llegan desde Colombia y revisa constantemente las redes sociales y los medios locales en busca de alguna información que permita conocer qué ocurrió con su padre.

Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó Carla, según consignó Tiempo de San Juan.

De acuerdo con lo relatado por su familia, Cáceres tenía planes de volver próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, el terremoto interrumpió esos planes y ahora sus familiares intentan confirmar que se encuentre a salvo.

Mientras tanto, la búsqueda se desarrolla en medio de los operativos desplegados por las autoridades colombianas para asistir a las zonas más afectadas y localizar a las personas que permanecen atrapadas o cuyo paradero todavía no pudo establecerse.

El devastador terremoto que golpeó a Colombia

El terremoto se produjo este lunes a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y fue percibido en numerosas regiones de Colombia, además de sentirse en países como Ecuador y Panamá.

La emergencia dejó hasta este martes por la mañana al menos 224 muertos y más de 570 heridos, mientras que 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron daños. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de encontrar a más personas afectadas.

Entre las zonas que registraron mayores consecuencias se encuentran Pereira, Cali, Manizales y diferentes localidades del departamento de Chocó. También se sintió con intensidad en Bogotá y Medellín, aunque en estas ciudades los primeros reportes no indicaron daños estructurales de gravedad.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró la emergencia a nivel nacional y ordenó reforzar las tareas de asistencia y rescate. Según informó el Gobierno, más de 1.400 familias resultaron damnificadas, mientras que los heridos que requieren atención prioritaria son trasladados hacia Medellín.

En ese contexto, la familia de Carlos Cáceres continúa esperando una señal que permita confirmar dónde se encuentra y, sobre todo, conocer si logró salir ileso de una de las zonas afectadas por el terremoto.

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