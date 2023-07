La muerte de Jane Birkin: la mujer que le dio origen a uno de los íconos más exclusivos de la moda

Embed

Un comentario informal, en el momento justo

Jane Birkin nació en Gran Bretaña, aunque se radicó y vivió hasta su muerte en París, Francia. En 1984 tomó un vuelo para ir de Londres a la "Ciudad luz". Subió y acomodó su bolso de mimbre sobre su cabeza. En un momento del vuelo, el bolso se cayó al piso y desparramó todo su contenido. Mientras lo recogía, su vecino de asiento se presentó mientras la ayudaba y le dijo las palabras mágicas: "Hola, soy Jean Jouis Dumas-Hermés", el dueño de la casa francesa de la moda. Y agregó: "Si me permite, me gustaría diseñarle un bolso personal para que ya no tenga estas dificultades".

Por supuesto, Jane Birkin aceptó e hizo algo más: le comentó qué cosas serían imprescindibles para ella en "su bolso". De regreso en su casa central de París, Hermés diseñó un bolso que -como sucedió antes con el "bolso Kelly" (por la princesa Grace de Mónaco), marcarían un hito en la historia de la moda.

birjkin bolso hermes.jpg El diseño de Jean Louis Dumas-Hermés para el antológico bolso "Birkin" (Foto: captura de TV).

Simple, práctico y pieza de culto

El bolso tenía una dimensión de 35 centímetros. Un cierre relámpago y unas cintas o fajas que se cruzaban en la parte delantera y se aseguraban con una hebilla metálica. Todo eso para que nunca más Jane Birkin sufriera un percance como en el avión. En su interior, era amplio y despojado, justamente para que cupiera todo lo que necesitaba: las llaves, documentos, tarjetas de crédito... y hasta la mamadera de su hija.

birkin hermes y la torre eiffel.jpg Una coincidencia precisa: Jane Birkin, Jean Louis Hermés y un bolso molesto en vuelo a París (Foto: A24.com).

Con eso bastó para que la cartera o bolso estuviera destinada a hacer historia. Por supuesto que Hermés puso su toque de calidad. Estaba hecho con el mejor cuero del mundo, incluso con piel de cocodrilo (algo cuestionado por los ecologistas) y las hebillas tenían por supuesto el tratamiento que distinguen a la casa francesa. Incluso, le agregó un sistema de seguridad para que, con el paso del tiempo, el cuero que cede, no afectara el perfecto cierre de la hebilla.

birkin y su bolso iconico.jpg Jane Birkin, de su bolso de mimbre al clásico diseñado por Hermés (Foto: captura de TV).

Incluso, el diseño era tan minimalista -pero de tan excelente calidad- que ni siquiera tenía la "H" distintiva de la casa o el logo "Hermés" de manera notoria. No necesitó más, ya que a simple vista se lo empezó a reconocer como un producto destinado a ser un "clásico".

El bolso Birkin: de la lista de espera a ser "elegida" por la casa Hermés

Salió a la venta y rápidamente se convirtió en un "must" de la moda más exigente y refinada. Con precios iniciales de US$ 5.000 según la calidad o el tipo de cuero utilizado para su confección. Además, como está enteramente hecho a mano, por más que siga un patrón, cada bolso es "único".

Las mujeres más afamadas y mejor vestidas del mundo sintieron la necesidad de tener "el bolso de Jane". No obstante, como se hace a mano, no de manera industrial, hubo que anotarse en una lista de espera que tenía varias condiciones.

Como los clientes eran "especiales", no había privilegios, todo por estricto orden de anotación en la lista de reservas.

No se podían comprar más de dos modelos.

La "compradora" debía aceptar lo que le tocara al llegar su turno: no podía elegir ni el material utilizado -qué tipo de cuero, siempre de primera calidad- ni el color, ni los detalles propios de cada bolso.

Esto hizo que el "bolso Birkin" fuera tan preciado que tuvo dos consecuencias impensadas por Hermés, muy probablemente: la lista de reserva se volvió inútil porque las esperas llegaron a ser de años. Por esta razón decidieron cambiar de criterio y en lugar de que cualquier cliente pudiera comprar el bolso, es la casa francesa la que elige a quién considera propia de llegar a un "Birkin". Entonces, un mail, celular o mensaje personal, llega hasta la persona seleccionada para poder comprar su bolso. Eso trajo otro valor agregado.

Un bolso que nunca se deprecia

En 39 años de existencia, el "Birkin" aumentó 500 veces su valor. Mucho más que el dólar, las acciones de Wall Street en promedio o el oro. Es tan buscado, que incluso los más antiguos cada día se revalorizan.

Por ejemplo, una edición especial, con piel de cocodrilo albino y detalles de piedras preciosas se vendió en una subasta de Sotheby's en 400.000 dólares.

birkin bolso subastado en 400.000 doleras.jpg Una edición especial del bolso Birkin rompió récords en una subasta de Sotheby's (Foto: captura de TV).

Claro que hubo personas que pudieron llegar a comprarlo antes de que se volviera un objeto por el que hay que "calificar" y estar a su altura para poder tenerlo.

Por ejemplo, las actrices Katherine Zeta Jones o Reese Witherspoon. En tanto, sobre la Spice Girl "Posh" Beckham se dice que tiene 2 millones de dólares solo en diferentes versiones del bolso Birkin.

La tentación despierta infidelidades

El valor perenne y en aumento hace que Hermés tenga dentro de su departamento un sector destinado para perseguir a las copias ilegales. Año tras año, empleados infieles no pueden evitar hacerse de materiales clave, como hebillas, acabados o candados originales para entregar a los que confeccionan complementos de la moda falsos. Réplicas no auténticas, "fakes" que cuesta distinguir por tener alguna pieza original robada.

birkin piezas para imitacion.jpg Los elementos distintivos que hacen a este bolso algo único. Empleados deshonestos los roban para alimentar el mercado de las obras falsas (Foto: captura de TV).

También sirvió para causas humanitarias

Jane Birkin no solo fue un ícono de la moda de los 70, una actriz y cantante. También fue una fervorosa militante de la libertad y denunciante del sojuzgamiento en cualquier lugar del mundo. Es por eso que su mítico primer bolso, el de 1984, lo remató para conseguir fondos para la lucha de los abusos que se comenten en Birmania contra Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz.

birkin remato su primer bolso.jpg Jane Birkin donó su primer bolso para apoyar la lucha contra las injusticias y falta de libertad en el mundo (Foto: captura de TV).

Jane Birkin murió en su departamento de París este domingo. Tenía 76 años. Dejó, entre otras cosas, una canción que merece una nota aparte: "Je t'aime, moi non plus" ("Te amo, yo tampoco"). Y un bolso que, por una charla más que casual, se transformó en un clásico de la más alta moda.