La prensa brasileña ya festeja la posible eliminación de la Argentina

"Messi chau, Messi chau, Messi chau, chau, chau..."

Los hinchas brasileños también llegaron en multitudes a Qatar. Y no dudaron en salir a festejar por las calles de Doha. Lo hicieron cantando sobre Messi y una posible "despedida" al ritmo de la canción italiana que ganó fama mundial con la serie "La Casa de Papel".

Aunque la alegría e ironías de la "torcida" -comprensible por la rivalidad con la Argentina- se trasladó a los medios de comunicación. En estos días, previos al debut del Scratch, las especulaciones sobre el futuro inmediato de la selección de Messi matizó las informaciones sobre el propio seleccionado brasileño.

jornal globo sobre argentina.jpg El diario O globo, en su cuenta de Twitter publicó comentarios de hinchas que se burlan de la selección argentina (Foto: Cuenta oficial de O globo en Twitter)

O Globo: análisis y bromas sobre la Selección argentina

"Argentina puede ser eliminada en la próxima fecha de la Copa del Mundo", titula O Globo con una foto de Messi tapándose la cara tras la derrota inesperada ante Arabia Saudita. El medio, uno de los más importantes del país, comenta que la selección larga ahora "desde atrás y se encuentra en alerta roja" para la próxima fecha.

En ese aspecto, remarca que si la Argentina no derrota a México tendrá pocas posibilidades de clasificar a octavos, y que si pierde, estará prácticamente eliminada. Además, agrega comentarios de hinchas brasileños entusiasmados por la posibilidad de que la Argentina quede en el camino anticipadamente.

"Estoy hinchando por Messi en esta copa... hinchando para que vuele después de la próxima fecha", dice un usuario de Instagram que sigue a O Globo.

messi en folha de sao paulo.jpg La imagen de la desazón en Messi, tapa de Folha de Sao Paulo (Foto: Folha de Sao Paulo)

El diario Folha de Sao Paulo también hace un análisis similar de la selección albiceleste. La derrota con Arabia lo puso en la situación de "jugar todas finales de ahora en más". En efecto, la Argentina está obligada a ganar los dos partidos que quedan para pensar en la clasificación y no depender de nadie. "No hay margen para derrotas", dice el diario con una foto del Messi también cubriéndose la cara con sus manos.

Los medios deportivos también se mofan de la Argentina

La cadena TNT sports, en su edición brasileña, se suma a esta "alegría" por la caída de la Scaloneta.

TNT brasil sobre argentina.jpg Bromas sobre Messi en la prensa brasileña tras la derrota ante Arabia Saudita (Foto: Cuenta de Twitter de TNT Sports Brasil)

Este medio publicó una foto de hinchas sauditas celebrando y la agregó un mensaje de un hincha brasileño que dice: "¡Hola Messi, la 'torcida' de Arabia saudita tiene un mensaje para vos! KKKKKKKK".

Con la letra "K" los brasileños grafican en los mensajes de texto la risa, ya que se pronuncia de manera similar la onomatopeya "Ja". Todo en relación con la obligación de ganar en el partido del sábado ante México.

Otro medio que se sumó a esta especulación nada favorable para la Argentina, pero "anhelada" en Brasil, fue la filial local de Sports Center Brasil, de ESPN. También compartió un video similar en el que se puede ver a un árabe que pregunta: “¿Dónde está Messi? No lo veo. Por favor díganme si está aquí o no porque no lo veo”.

Los cálculos de posibles resultados que hacemos en nuestro país para poder clasificar se repiten en la prensa brasileña. Pero van en sentido contrario: qué debe suceder para que la Argentina no pase de la primera ronda.

La disputa por una "estrella mundial"

Lo dicho: Brasil llega como gran candidato a la Copa. Debuta con Serbia. El optimismo habitual de los brasileños tuvo un momento especial en su astro Neymar. Publicó una foto en su cuenta de Instagram con una estrella agregada al pentacampeón. Como preanunciando el "hexacampeonato". Esa misma estrella que fue a buscar Messi y la Argentina a Qatar 2022.