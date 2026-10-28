Las hipótesis de qué habría causado el terrible choque de trenes en España

El funcionamiento de los sistemas de seguridad

Otro punto clave es establecer qué mecanismos de protección estaban operativos. En condiciones normales, los sistemas ferroviarios supervisan la posición de los trenes y permiten mantener distancias de seguridad para impedir que dos convoyes coincidan en un mismo tramo.

Los primeros reportes indican que, ante la posible avería del sistema principal LZB, se habría recurrido a procedimientos alternativos de señalización. Los expertos advierten que es necesario reconstruir cómo funcionaron esos mecanismos y qué indicaciones recibieron tanto el maquinista como el personal de control.

El tren de AVE que está chocado de manera grave y fatal para muchas personas en alrededores de Toledo. (Foto: Gentileza El País).

Qué falta determinar

Adif confirmó que analiza sus sistemas y la secuencia de los hechos, pero todavía no identificó oficialmente la causa. La investigación deberá revisar los registros de circulación, las comunicaciones, las señales y las órdenes impartidas antes del impacto. También tendrá que establecer por qué el tren de Iryo estaba detenido y si existieron otras fallas técnicas u operativas.

Por ahora, atribuir responsabilidades definitivas al maquinista, al operador o a un sistema específico sería prematuro. La principal incógnita sigue siendo cómo se autorizó o permitió que el AVE avanzara hasta alcanzar al otro tren. La reconstrucción técnica será determinante para establecer si se trató de un error humano, una falla tecnológica o una combinación de ambos factores.

Esta tragedia se suma a otra de las mismas empresas: En enero de 2026 ocurrió el 18 de enero en Adamuz, provincia de Córdoba, España. Fue una tragedia ferroviaria en la que un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y sus vagones invadieron la vía contraria, por la que circulaba un Alvia de Renfe.

El accidente que causó al mones 64 muertos en España ocurrió en en las cercanías de Toledo. (Foto: Gentileza ABC)

Falla humana o en el sistema de frenos

La hipótesis que va ganando fuerza es que falló uno de los sistemas de frenos que tiene Qué es el sistema de seguridad que pudo fallar en el choque de trenes en Toledo y cómo funciona

El accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, puso bajo la lupa los sistemas automáticos que deben impedir que dos trenes colisionen. La principal incógnita es cómo un AVE de Renfe pudo alcanzar por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida sobre la misma vía. Entre las hipótesis iniciales figura una avería del sistema de señalización y un posible error humano, aunque las causas todavía deben ser confirmadas por la investigación.

El LZB, el sistema que controla la circulación de alta velocidad

La línea Madrid-Sevilla utiliza el sistema LZB, siglas alemanas de Linienzugbeeinflussung. Es una tecnología de protección ferroviaria que supervisa continuamente la circulación y permite controlar la velocidad de los trenes, las distancias de seguridad y las restricciones de movimiento.

Su funcionamiento combina equipos instalados en la infraestructura ferroviaria con dispositivos a bordo de los convoyes. La información sobre la ocupación de las vías y las condiciones de circulación llega a la cabina del maquinista. Si el tren supera la velocidad autorizada o no respeta las restricciones, el sistema puede intervenir sobre los frenos, incluso activar una detención de emergencia.

En teoría, todos es perfecto. Pero el accidente fatal ocurrió.

Qué sucede cuando falla la protección automática

Según las primeras informaciones sobre el accidente, una avería del LZB habría obligado a utilizar un procedimiento alternativo conocido como Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). En ese régimen, la circulación se regula mediante señales situadas junto a las vías y procedimientos operativos específicos, en lugar de depender de la supervisión continua habitual del sistema principal.

En esas circunstancias, adquieren mayor importancia las órdenes del centro de control y la actuación de los maquinistas. La investigación deberá determinar qué indicaciones recibieron los trenes y si se respetaron las condiciones necesarias para mantener una distancia segura.

La pregunta central de la investigación

Una de las hipótesis difundidas apunta a que un operador del centro de control de Adif podría haber autorizado al AVE a continuar la marcha cuando el Iryo todavía ocupaba la vía. Sin embargo, esa secuencia no constituye todavía una conclusión definitiva. Es una de las preguntas que ya surgieron en el anterior incidente - similar - en enero de este año.

Los investigadores deberán analizar los registros electrónicos, las comunicaciones, las señales y el funcionamiento de los equipos de seguridad para establecer si hubo una falla técnica, un error humano o una combinación de ambos factores.

La cuestión fundamental es por qué los mecanismos diseñados para evitar una colisión no consiguieron impedir el impacto. En un sistema ferroviario de alta velocidad, la seguridad depende precisamente de que la información, las autorizaciones y el frenado funcionen de manera coordinada.