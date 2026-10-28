La fuerte reacción de Sabrina Rojas al ser vinculada sentimentalmente con Franco Mastantuono

En esa misma línea, sostuvo que, si ella hubiera iniciado una relación con un hombre veinte años menor, el tema habría ocupado un lugar central en los medios.

"Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal: 'Se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico'", planteó. Y agregó: "Y el día de hoy me estarían preguntando: '¿Qué se siente salir con un chico 20 años más chico?'".

Por último, la conductora mencionó el caso de Viviana Saccone, quien también recibió todo tipo de comentarios por haber estado en pareja con un hombre menor que ella. "A Viviana Saccone le pasó y al chabón que sale con una de veinte no es noticia. Me tiene las pelotas llenas", sentenció visiblemente molesta.

Qué dijo Sabrina Rojas cuando le preguntaron si volvería con Luciano Castro

Asimismo, recientemente Sabrina Rojas también habló sobre el vínculo que mantiene actualmente con Luciano Castro, su expareja y padre de sus dos hijos, y sorprendió con una respuesta contundente cuando le preguntaron si volvería a tener una relación sentimental con el actor. Sin vueltas, la conductora dejó en claro cuál es su postura y descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa.

La separación se produjo a mediados de 2021, después de once años juntos y dos hijos en común. Desde entonces, ambos atravesaron diferentes momentos de idas y vueltas en público, aunque actualmente parecen haber encontrado una mejor manera de relacionarse como padres.

En una entrevista con Infama (América TV), la conductora se refirió a su presente con el actor y explicó cómo es la comunicación entre ellos. “Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos o aún cuando nos peleamos lo podemos hacer desde una charla y otras veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar”, reconoció.

Además, destacó que atraviesa una buena etapa con su expareja y que incluso pueden compartir algunos momentos en familia.

Al ser consultada sobre el estado de salud de Luciano Castro, Sabrina Rojas evitó profundizar en el tema, pero expresó su alegría por verlo bien. “No hay nada que me convenga más que él esté bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un padre feliz, estable y económicamente tranquilo”, sostuvo.

Sin embargo, el momento más contundente de la entrevista llegó cuando Noelia Santone le preguntó si volvería a estar en pareja con el actor. “¿Con Lu? No, para mí la palabra pareja con Lu no va”, respondió.

La cronista fue por más y quiso saber si al menos tendría un vínculo informal con él. Pero Sabrina Rojas, quien viene de separarse del exfutbolista José Pepe Chatruc, no dejó lugar a dudas: “¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él”, concluyó.