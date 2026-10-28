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Misterio: salió de su casa en bicicleta y apareció muerto en un terreno inundado

El hallazgo ocurrió en Resistencia, después de que un vecino advirtiera la presencia de un cuerpo en medio del agua.

Misterio en Chaco: salió de su casa en bicicleta y apareció muerto en un terreno inundado.

Misterio en Chaco: salió de su casa en bicicleta y apareció muerto en un terreno inundado.

Un hombre de 59 años que era buscado por su familia desde el lunes fue encontrado muerto en un campo inundado de Resistencia, Chaco. El cuerpo estaba parcialmente cubierto por el agua y, a pocos metros, había una bicicleta. El hallazgo se produjo el martes por la tarde y dio lugar a una investigación judicial para determinar cómo murió.

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La víctima fue identificada como Ricardo Ramón Fernández, quien había salido de su casa el lunes pasado y no había regresado. Su familia denunció la desaparición y aportó información sobre su vestimenta y los lugares por los que podría haber circulado.

El descubrimiento ocurrió en un terreno anegado ubicado sobre la Avenida Urquiza al 6000, en la capital chaqueña. Una persona que transitaba por la zona observó un bulto en medio del agua y alertó a los policías que estaban apostados en una casilla cercana.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que se trataba de un hombre que no presentaba signos vitales. Junto al cuerpo encontraron una bicicleta, cuya presencia pasó a formar parte de las actuaciones destinadas a reconstruir sus últimos movimientos.

Quién era el hombre encontrado muerto

Con el avance de las primeras actuaciones, las autoridades lograron identificar a la víctima como Ricardo Ramón Fernández, de 59 años. El hombre había sido reportado como desaparecido después de salir de su domicilio el lunes, alrededor de las 15.

Según la información difundida por medios locales, Fernández se había retirado de su casa en bicicleta y no volvió a comunicarse con sus familiares. Ante la falta de noticias, uno de sus hijos presentó una denuncia y aportó datos sobre las características físicas y la ropa que llevaba puesta.

Durante las averiguaciones también surgió el testimonio del propietario de una gomería ubicada sobre la avenida Chaco. El comerciante aseguró que había visto pasar al hombre en bicicleta cerca de las 17 del lunes, aunque no se detuvo en su establecimiento.

La Justicia ordenó una autopsia para esclarecer el caso

La investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal Víctor Reccio, quien dispuso una serie de medidas para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Entre las actuaciones ordenadas se encuentran:

  • La intervención del médico policial, para realizar una primera evaluación del cuerpo.

  • La participación del Gabinete Científico, encargado de las pericias en el lugar.

  • La presencia de la División Homicidios, para colaborar con las averiguaciones.

  • El traslado del cuerpo mediante el móvil tanatológico, a fin de avanzar con los estudios correspondientes.

  • La realización de una autopsia, que permitirá obtener información sobre la causa de muerte.

Los investigadores también buscarán reconstruir el recorrido de Fernández desde que salió de su domicilio hasta el momento en que fue encontrado.

En pocas palabras

  • Hallazgo en Resistencia: Hallaron el cuerpo de Ricardo Ramón Fernández, 59, en un campo inundado.
  • Investigación en curso: La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de su muerte.
  • Desaparición previa: Fernández era buscado por su familia desde el lunes, tras salir de su casa en bicicleta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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