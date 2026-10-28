Misterio: salió de su casa en bicicleta y apareció muerto en un terreno inundado

Quién era el hombre encontrado muerto

Con el avance de las primeras actuaciones, las autoridades lograron identificar a la víctima como Ricardo Ramón Fernández, de 59 años. El hombre había sido reportado como desaparecido después de salir de su domicilio el lunes, alrededor de las 15.

Según la información difundida por medios locales, Fernández se había retirado de su casa en bicicleta y no volvió a comunicarse con sus familiares. Ante la falta de noticias, uno de sus hijos presentó una denuncia y aportó datos sobre las características físicas y la ropa que llevaba puesta.

Durante las averiguaciones también surgió el testimonio del propietario de una gomería ubicada sobre la avenida Chaco. El comerciante aseguró que había visto pasar al hombre en bicicleta cerca de las 17 del lunes, aunque no se detuvo en su establecimiento.

La Justicia ordenó una autopsia para esclarecer el caso

La investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal Víctor Reccio, quien dispuso una serie de medidas para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Entre las actuaciones ordenadas se encuentran:

La intervención del médico policial , para realizar una primera evaluación del cuerpo.

La participación del Gabinete Científico , encargado de las pericias en el lugar.

La presencia de la División Homicidios , para colaborar con las averiguaciones.

El traslado del cuerpo mediante el móvil tanatológico , a fin de avanzar con los estudios correspondientes.

La realización de una autopsia, que permitirá obtener información sobre la causa de muerte.

Los investigadores también buscarán reconstruir el recorrido de Fernández desde que salió de su domicilio hasta el momento en que fue encontrado.