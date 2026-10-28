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Tragedia en España: al menos 64 muertos por un choque entre dos trenes de alta velocidad

Un accidente ferroviario ocurrido este miércoles cerca de Toledo, según confirmó una fuente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas fatales podría aumentar, mientras continúan las tareas de emergencia.

Tragedia en España: al menos 64 muertos por un choque entre dos trenes de alta velocidad
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Tragedia en España: al menos 64 muertos por un choque entre dos trenes de alta velocidad

Al menos 64 personas murieron este miércoles en un accidente trágico entre dos trenes de alta velocidad ocurrido cerca de Toledo, en España. La información fue confirmada por una fuente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que advirtió que el número de fallecidos podría incrementarse.

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El siniestro provocó la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

Por el momento, las autoridades no pudieron precisar la cantidad de heridos, por lo que el alcance total de la tragedia todavía se encuentra bajo evaluación.

Pedro Sánchez expresó su consternación por el accidente ferroviario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el accidente a través de su cuenta en la red social X. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, expresó el mandatario, quien también transmitió su “cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

El mensaje se conoció mientras los organismos de emergencia continuaban interviniendo en el lugar del siniestro.

El comunicado de Renfe, la empresa de trenes

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Renfe confirmó que la circulación permanecerá interrumpida en el corredor afectado, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajan en la zona del siniestro.

Además, la compañía informó que habilitó cambios y anulaciones gratuitos para los pasajeros cuyos trenes resultaron afectados. La medida busca facilitar la reorganización de los viajes ante la suspensión de los servicios.

El accidente involucró a un tren AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo, que chocaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Las circunstancias de la colisión todavía son investigadas por las autoridades españolas.

Renfe no precisó cuándo se restablecerá la circulación ferroviaria y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus servicios a través de los canales oficiales antes de dirigirse a las estaciones.

Qué se sabe del choque de trenes en Toledo

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el accidente involucró a dos formaciones ferroviarias de alta velocidad en las inmediaciones de Toledo, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El episodio afectó la circulación de la línea Madrid-Andalucía, uno de los principales corredores ferroviarios de España.

Las circunstancias exactas del accidente todavía no fueron esclarecidas. Tampoco se difundió un balance definitivo de pasajeros afectados ni de personas heridas.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el impacto entre las formaciones y establecer las causas del siniestro.

En pocas palabras

  • Accidente ferroviario: Al menos 50 personas murieron en un choque de dos trenes de alta velocidad cerca de Toledo, España.
  • Restricciones: La circulación en la línea Madrid-Andalucía se interrumpió mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.
  • Reacción oficial: El presidente Pedro Sánchez expresó consternación y envió apoyo a las víctimas y sus familias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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