Tragedia en España: al menos 64 muertos por un choque entre dos trenes de alta velocidad

El mensaje se conoció mientras los organismos de emergencia continuaban interviniendo en el lugar del siniestro.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas.Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

El comunicado de Renfe, la empresa de trenes

RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). https://t.co/O9e6AiQrSt — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Renfe confirmó que la circulación permanecerá interrumpida en el corredor afectado, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajan en la zona del siniestro.

Además, la compañía informó que habilitó cambios y anulaciones gratuitos para los pasajeros cuyos trenes resultaron afectados. La medida busca facilitar la reorganización de los viajes ante la suspensión de los servicios.

El accidente involucró a un tren AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo, que chocaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Las circunstancias de la colisión todavía son investigadas por las autoridades españolas.

Renfe no precisó cuándo se restablecerá la circulación ferroviaria y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus servicios a través de los canales oficiales antes de dirigirse a las estaciones.

Qué se sabe del choque de trenes en Toledo

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el accidente involucró a dos formaciones ferroviarias de alta velocidad en las inmediaciones de Toledo, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El episodio afectó la circulación de la línea Madrid-Andalucía, uno de los principales corredores ferroviarios de España.

Las circunstancias exactas del accidente todavía no fueron esclarecidas. Tampoco se difundió un balance definitivo de pasajeros afectados ni de personas heridas.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el impacto entre las formaciones y establecer las causas del siniestro.