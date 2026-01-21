La caja negra del tren descarrilado en España revela los primeros instantes de la tragedia

Ese es parte del diálogo del maquinista del tren que descarriló en España y produjo una tragedia en la que el número de muertos ya trepó a 42 personas. Así quedó registrado en la caja negra del tren 6189 de la empresa Iryo. Se conocieron dos momentos diferentes del diálogo del conductor de la formación con el centro de Control, en la estación de Atocha, centro de los trenes de Alta Velocidad en Madrid.

Del primer análisis de ese diálogo, las autoridades creen que el maquinista no tenía noción completa de lo que acababa de suceder. Primero, porque su manera de hablar era calma, incluso cuando avisa que va a dejar la cabina para ir a ver qué había sucedido con su tren.

La primera comunicación también mantiene el interrogante sobre la mecánica y la secuencia del accidente.

Centro de mando: "6189, aquí Atocha, dime".

Maquinista del Iryo: "Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz".

Todavía no se pudo precisar qué interpretó cuando dijo que sufrió un "enganchón". Aún no declaró el maquinista, por lo que puede referirse a dos cosas que, según hayan sucedido, explicarán gran parte de la causa del trágico accidente. Si por "enganchón" se refirió al momento en que el tren pudo comenzar a descarrilarse por golpear en el lugar en donde se ha constatado que un tramo de la vía falta.

O si fue exactamente al revés. El tren descarriló, por un motivo aún desconocido, y, al salirse de su trocha, arrancó un tramo de la vía férrea.

Noticia en desarrollo...