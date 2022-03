Las tropas rusas matan al periodista Brent Renaud, uno de los mejores documentalistas del mundo

El jefe policial de la región de Kiev, Andriy Nebytov, no identificó al periodista herido, pero dijo que también era estadounidense. Una colega del periodista fallecido, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

"Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control", tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post.

brent-renaud-periodista-asesinado.jpg El periodista estadounidense Brent Renaud, de 51 años, murió este domingo por las tropas rusas.

La agencia de noticias francesa AFP dijo que vio el cuerpo del periodista muerto. Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en un auto con un civil ucraniano, dijo a AFP un médico voluntario que trató a las víctimas.

"Desgraciadamente el auto en que viajaban Renaud y su acompañante fue baleado" confirmó Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que atendió en primera instancia a las víctimas.

Periodista asesinado en Ucrania.jpg Brent Renaud falleció este domingo.

En Irpin hay fuertes combates entre fuerzas ucranianas y rusas. "Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó con su vida tratando de mostrar la crueldad e ingenuidad del agresor", dijo el jefe policial Nebytov en su perfil de Facebook.

The New York Times dijo en un comunicado que estaba "profundamente entristecido" por la noticia de la muerte y agregó que "Brent era un fotógrafo y camarógrafo talentoso que había contribuido con The New York Times". Sin embargo, las tareas que desempeñaba no le habían sido asignadas por ninguna de las corresponsalías del diario en Ucrania, explicaron.

Según los primeros datos, Renaud estaba filmando a los refugiados cuando fue alcanzado por los disparos, que habrían llegado desde un puesto de control ruso.