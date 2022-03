Guerra entre Rusia y Ucrania: Kiev se prepara para una "defensa encarnizada"

La base militar se encuentra a unos 40 km al noroeste de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, donde hay numerosos desplazados y a la que varios países transfirieron su embajada, ya que no había bombardeos en esa zona.

Sin embargo, el ejército ruso continúa atacando el sur del país, donde la ciudad asediada de Mariúpol espera la llegada de un convoy de ayuda humanitaria. Esa caravana, procedente de Zaporiyia, estuvo más de cinco horas bloqueada en un punto de control ruso este sábado.

Mariúpol, una ciudad portuaria estratégica, está sumida en una situación "casi desesperada", según Médicos Sin Fronteras. Esto se debe por la falta de víveres, agua, gas, electricidad y comunicaciones. Se intentó evacuar a miles de civiles pero fue imposible porque los ataques no cesaron.

El gobierno ruso reconoce que "en algunas ciudades" la situación "ha alcanzado proporciones catastróficas", según el general Mijail Mizintsev, citado el sábado por las agencias de prensa rusa. Pero el oficial atribuyó la tragedia a los "nacionalistas" ucranianos, acusándolos de sembrar minas en zonas residenciales, de destruir infraestructuras y de retener a la población civil.

Presidente de Ucrania.jpg “Los invasores rusos no pueden conquistarnos", fue el comunicado de Volodimir Zelensky.

El duro discurso de Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, emitió un duro discurso donde cargó fuertemente contra las tropas rusas que invadieron su país.

“Los invasores rusos no pueden conquistarnos. No tienen tanta fuerza ni tal espíritu. Solo se están aferrando a la violencia, al terror y a las armas, que tienen muchas. Pero no tienen una base natural para una vida normal, para que la gente pueda sentirse feliz y soñar”, afirmó el mandatario ucraniano.

En el mismo video, publicado en su cuenta de Facebook, agregó: “Son orgánicamente incapaces de hacer la vida normal. Dondequiera que Rusia haya llegado a una tierra extranjera, los sueños son imposibles”.

Según Ucrania, Rusia ya perdió 12.000 soldados

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó este domingo, en su parte diario oficial, que las fuerzas rusas sufrieron 12 mil bajas de efectivos, y que además perdieron en combate, entre otras cosas, 374 tanques, 1.226 máquinas blindadas y 140 sistemas de artillería.

Si bien ese organismo afirmó que “los datos son cada vez más precisos”, aclaró que “el cálculo se complica por la alta intensidad del combate y las hostilidades”, iniciados el 24 de febrero pasado.