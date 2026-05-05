Los cajeros automáticos cambian y dejan de aceptar tarjetas físicas: cómo se retirará efectivo en todo el país

El nuevo sistema “contactless” permite que el usuario realice la transacción simplemente acercando su dispositivo o tarjeta compatible al lector NFC, reduciendo notablemente la exposición a fraudes como el skimming, uno de los delitos financieros más frecuentes en América Latina.

Además de reforzar la seguridad, esta modalidad agiliza el proceso de retiro, disminuyendo tiempos de espera y mejorando la experiencia general en cajeros automáticos.

Cómo funciona el retiro sin tarjeta en los nuevos cajeros

El procedimiento fue diseñado para ser rápido, intuitivo y accesible para cualquier cliente que posea medios de pago habilitados con tecnología NFC.

Pasos para retirar dinero sin contacto:

Verificar que la tarjeta o celular cuente con función NFC o pagos sin contacto.

que la tarjeta o celular cuente con función NFC o pagos sin contacto. Seleccionar en el cajero la opción “Retiro sin contacto” o “Retiro sin tarjeta”.

en el cajero la opción “Retiro sin contacto” o “Retiro sin tarjeta”. Acercar el dispositivo al lector habilitado.

el dispositivo al lector habilitado. Ingresar la clave habitual de seguridad.

la clave habitual de seguridad. Elegir el monto deseado.

el monto deseado. Retirar el dinero y recibir comprobante.

Este mecanismo elimina por completo el contacto físico con la ranura del cajero, uno de los puntos más vulnerables frente a intentos de fraude.

Seguridad reforzada: el principal objetivo del cambio

Uno de los mayores beneficios de esta tecnología es la reducción de riesgos para los usuarios.

La clonación de tarjetas bancarias ha sido durante años una preocupación constante para quienes utilizan cajeros automáticos. Los delincuentes suelen instalar dispositivos ocultos capaces de copiar información de bandas magnéticas o chips.

Con la incorporación del sistema NFC:

Desaparece la necesidad de insertar la tarjeta.

Se reduce la posibilidad de robo de datos.

Disminuye el deterioro físico del plástico.

Se minimizan errores de lectura o retención de tarjetas.

Este avance convierte a los cajeros en una herramienta más segura, moderna y alineada con los estándares internacionales de banca digital.

Bancolombia también ofrece retiros desde la aplicación móvil

Además del retiro mediante tecnología sin contacto, la entidad mantiene activa la opción de retiro sin tarjeta desde su app oficial, ampliando aún más las posibilidades para sus clientes.

A través de esta función, el usuario puede generar un código temporal o PIN desde su teléfono celular, que luego utiliza directamente en el cajero.

Procedimiento desde la app:

Ingresar a la aplicación Bancolombia.

Elegir la opción “Retiro sin tarjeta”.

Generar un código de seguridad.

Dirigirse al cajero automático.

Introducir el PIN generado.

Retirar el dinero.

Esta modalidad resulta especialmente útil para personas que olvidaron su tarjeta, prefieren no transportarla o necesitan enviar efectivo a terceros.

Expansión nacional: más de 4.000 cajeros adaptados

La implementación de esta tecnología no será limitada a grandes ciudades. Bancolombia proyecta una expansión nacional significativa, facilitando el acceso en diversas regiones del país.

Esto representa uno de los procesos de actualización de infraestructura financiera más relevantes en Colombia en los últimos años.

La amplia cobertura permitirá que usuarios en múltiples departamentos puedan acceder a:

Retiros más rápidos.

Mayor seguridad.

Menor dependencia del plástico físico.

Integración con pagos móviles.

Otras alternativas para retirar dinero sin usar tarjeta física

La evolución del sistema bancario colombiano no se limita únicamente a cajeros NFC. Actualmente existen varias opciones para obtener efectivo:

Opciones disponibles:

Códigos generados desde la app móvil.

Billeteras digitales.

Corresponsales bancarios autorizados.

Sucursales físicas.

Transferencias para retiro de terceros.

Estas herramientas forman parte de una estrategia orientada a reducir la dependencia del efectivo tradicional, aunque manteniendo canales eficientes para acceder a dinero físico cuando sea necesario.

Límites diarios y montos permitidos

Los topes de retiro sin tarjeta dependerán del producto financiero del cliente y del canal utilizado.

Por ejemplo:

En productos como Bancolombia A la Mano , el retiro diario puede alcanzar hasta $1.000.000 colombianos .

, el retiro diario puede alcanzar hasta . Para montos superiores, pueden utilizarse sucursales físicas o corresponsales bancarios.

Algunas operaciones podrían estar sujetas a impuestos como el 4x1000, dependiendo del tipo de cuenta y movimiento.

Es fundamental que cada usuario consulte las condiciones específicas de su producto para evitar restricciones inesperadas.

Digitalización bancaria: una tendencia irreversible

La decisión de modernizar miles de cajeros responde a un contexto global en el que las entidades financieras priorizan soluciones digitales, automatizadas y más seguras.

En Colombia, el crecimiento del comercio electrónico, las billeteras digitales y los pagos sin contacto ha impulsado cambios acelerados en el sector financiero.

Bancolombia, con esta actualización, se posiciona como uno de los líderes en innovación bancaria regional, buscando adaptarse a consumidores cada vez más conectados y exigentes.

El futuro de los cajeros automáticos

Aunque algunos expertos anticipan una reducción gradual en el uso de efectivo, los cajeros siguen siendo esenciales para millones de ciudadanos. Sin embargo, su funcionamiento está evolucionando rápidamente.

Los nuevos modelos priorizan:

Seguridad digital.

Menos contacto físico.

Integración con smartphones.

Autenticación más avanzada.

Reducción del fraude.

La transformación ya está en marcha y redefine la relación de los usuarios con el dinero en efectivo.