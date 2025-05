Sale humo blanco de la Capilla Sixtina: Robert Prevost fue elegido como nuevo Papa y se llamará León XIV

Al tañer de las campañas, el humo blanco siguió saliendo por la chimenea mientras la gente grita, en todos los idiomas concentrados en San Pedro.

Se cumplió lo que se esperaba, que en el segundo día, los 133 cardenales eligieran a uno de ellos como el nuevo jefe de la Iglesia Católica.

El estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió este jueves en el sucesor del papa Francisco y en el primer pontífice norteamericano de la Historia con el nombre de León XIV.

El 267º pontífice de la Iglesia católica también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo durante 18 años.

La aparición del nuevo Papa

La imagen de la televisión vaticana al mundo mostró un cambio de la chimenea de la Capilla Sixtina a los preparativos para la aparición por primera vez del nuevo Papa. La multitud avanzó sobre la plaza San Marcos para colocarse lo más cerca posible del balcón desde donde apareció el sucesor de Francisco.

“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” (“¡Os anuncio una gran alegría: tenemos Papa!”),fue la frase esperada por parte del cardenal Dominique Mamberti, 73 años, de Marruecos y el más antiguo de la orden de los diáconos.

la gaviota papal.jpg Una gaviota, junto a la chimenea con la fumata blanca, como en 2013, cuando fue elegido Francisco (Foto: Captura de TV)

Tal como sucedió hace 12 años, al momento de la fumata blanca que anunció la elección de Francisco, una gaviota estaba junto a la chimenea para ser la primera en ver el humo blanco.

La espera de los fieles se caracterizó por las banderas de todos los países agitadas, los cánticos y el himno de Italia, ya que el Papa es, además, el obispo de Roma.

fieles en el Vaticano.jpg Los fieles llenaron desde la plaza de San Pedro, por la vía de la Conciliación hasta el río Tíber. (captura de TV)

papa nuevo.png "¡Habemus Papam!" La frase que pronuncia el cardenal diácono antes de anunciar el nombre del nuevo Papa. (Foto: Captura de TV)

León XIV: ¡La paz de Cristo resucitado sea con Ustedes!

Prevost es el primer estadounidense elegido papa en la historia vaticana. En su discurso inicial - que fue más largo que el de Francisco hace 12 años - pidió mucho por la paz en el mundo y para todos los que estaban tanto en la plaza San Pedro como delante de los televisores y pantallas en todo el mundo.

"Gracias al papa Francisco", dijo rápidamente y en varias oportunidades. Recordó especialmente que su último acto de grandeza fue dar la bendición "urbi et orbi" el último Domingo de Pascua.

papa leon XVII.jpg El papa León XVII, el norteamericano Prevost, sucesor del papa argentino. (foto: Reuters)

También puso de manifiesto el objetivo de seguir por su camino en el sentido de tener una iglesia que camine, que esté junto a los fieles. Recordó que como Agustino que es, su compromiso está marcado con una "iglesia misionera".

El nuevo Papa habló en castellano

"Si me permiten quiero decir unas palabras", dijo en un perfecto castellano. Lo hizo para agradecer a quienes lo ayudaron en su misión pastoral en Perú. Allí estuvo varios años, obtuvo un gran concomimiento de la realidad latinoamericana y además, conoció a Bergoglio, a quien siguió de cerca en sus años como el Papa Francisco.

Quién es el Papa León XIV

Robert Francis Prevost Martínez (Nacido en Estados Unidos, 1955) fue elegido el pasado enero por el propio Francisco como nuevo prefecto de la "Congregación de Obispos" y como tal, era el encargado de seleccionar a los nuevos obispos. Nacido en Chicago, tiene orígenes francoitalianos y también española.

De su formación, se sabe que se licenció en Ciencias Matemáticas y también se especializó en Filosofía. Estudió Teología en Chicago, donde obtuvo una mención en misión intercultural y a los 26 años se ordenó sacerdote, Poco después se fue Perú donde estuvo durante años haciendo de misionero con los agustinianos.

También allí ejerció funciones domo docente. Ya en 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo en Chiclayo, en Perú, cargo que ocupó hasta que también Francisco lo llamó en enero para su cargo en El Vaticano.

Prevost conocía a Bergoglio de Buenos Aires y ambos compartían la visión sobre los pobres y los migrantes. En Chicago también se había mostrado muy preocupado por otro tema afín al papa argentino: actuar urgentemente contra el cambio climático. Otro enorme punto a su favor es que habla inglés, español, italiano, francés, portugués y entiende algo de latín y alemán.

Alineado con los ideales de Francisco, Prevost fue prior general de los Agustinianos y obispo de Chiclayo, en el noroeste de Perú, donde fue designado en 2014 por el papa argentino.

Quedó como un posible sucesor de Francisco, cuando el papa argentino lo llevó a la Santa Sede para estar en la Curia romana al frente de uno de los “ministerios” más importantes del Vaticano: el Dicasterio para los Obispos. Un cargo clave: se ocupa de la selección y elección de los obispos en todo el mundo.

“El obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Está llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de la gente a la que sirve, a caminar con ellos, a sufrir con ellos”, señaló el año pasado, lo que no deja dudas sobre que tipo de papado llevará adelante. Continuará en la senda de Bergoglio, pero a su propio ritmo. Conoce perfectamente la realidad de nuestro continente y su ´"carácter misionero", como él mismo dijo ante miles de fieles en San Pedro, lo llevarán a continuar los viajes pontificios por todo el mundo. Los italianos, en particular, Pietro Parolin, pueden sentirse como los grandes postergados, tras 47 años sin un papa de esa nacionalidad. Es el primer estadounidense y el segundo del continente americano.

Se dará la ironía de que sea este nuevo papa, León XIV, el próximo pontífice que venga a la Argentina, como lo hizo Juan Pablo II?