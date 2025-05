Chiara Mancuso habló por primera vez sobre el escándalo del yate con los jugadores de Independiente

Ahora, la morocha se refirió al escándalo: "Son mis amigos". Y agregó: "Estaba Flor Regidor, la pasamos bomba, no pasó nada alocado, nadie tuvo sexo con nadie".

"Me he juntado un montón de veces. Nadie le pagó a nadie", remarcó Chiara sobre las versiones que habían trascendido.

Después, afirmó: "La verdad que yo sí tengo muchos amigos en el ambiente del fútbol por mi papá (Alejandro Mancuso), pero son mis amigos". Inmediatamente, el conductor Ángel de Brito quiso saber si salió con futbolistas.

"Bueno... tampoco me voy a hacer la carmelita descalza. Sí, he salido con un par", contó entre risas.

Embed

Chiara expuso la hiriente estrategia de seducción de Nano con ella y Jenifer en Gran Hermano

Chiara Mancuso recordó su paso por Gran Hermano 2024 a pocos días de quedar eliminada del reality y se refirió a aquel vínculo cercano que tuvo con Giuliano Nano Vaschetto, quien terminó siendo novio de Jenifer Lauría y luego se separaron.

“Fue rara la historia tuya, Jeni y Nano. Primero arrancaste como una Tati”, le marcó la Tora Lucila Villar en el streaming. A lo que la morocha reconoció que sintió en esos primeros días de convivencia.

“Es lo que se vio. A mí me re gustaba ya Nano desde el primer día. Después él jugueteaba con las dos y yo me alejé porque era muy bizarro. Terminó con Jeni y yo veía ahí más futuro que conmigo. Dije: ‘De esta me salvo’”, explicó Chiara.

“Después Jeni se fue y viste cómo es la casa... Yo terminé muy contenida por él. A mí también me atraía, es una realidad”, continuó sincera.

Embed

Y dejó en claro que era un hombre deseado tanto para ella como Jenifer: “Nos gustaba a las dos desde el momento uno. De hecho, el primer beso de la casa fue entre Nano y yo”.

En ese sentido, Chiara Mancuso reconoció que le atraen los hombres con "cara de infiel": “Por eso así me va. Hace tres años que estoy soltera. Cuando volvió Jeni, yo le pregunté mucho a Nano qué onda su vínculo, y él me decía: ‘Es una chonga, ella debe estar con todos, yo puedo hacer mi vida’”, reconoció.

Más allá de lo que sentía por Nano y lo que él le manifestó sobre Jenifer, ella dejó en claro: “Y más allá de que yo estaba junto a Nano, nunca crucé los límites. Primero, por respeto a Mica, la ex de él, porque me decía que todavía no había cerrado esa historia, y también por Jeni”.

“Después volvió Jeni y yo los dejé que le den para adelante. Les deseo lo mejor a los dos. Ellos también fueron parte de quien soy, de las experiencias que viví”, finalizó la última eliminada de Gran Hermano.