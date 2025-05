Majo Martino respondió a las acusaciones de ser la causa de la separación entre Melody Luz y Alex Caniggia

"¿Pero chapaste alguna vez con él?", le consultó Fede Popgold. "Dentro de El hotel hubo una cosita", contó y detalló: "Hubo besitos".

Después, la conductora Yanina Latorre le pidió a Majo que le muestre sus mensajes de Instagram con Caniggia a Popgold. "Hay algún que otro piropo", anunció el periodista y leyó el elogio: "'Majito, tan linda vas a estar'".

Entonces, Martino explicó que el hermano de Charlotte Caniggia le escribió ese mensaje el 28 de abril, cuando ya se había separado de Melody.

Melody Luz se cansó de Alex Caniggia: lo hundió con el peor mensaje y mostró una foto hot de Santiago del Azar

Melody Luz decidió hablar sin vueltas sobre su separación de Alex Caniggia, padre de Venezia, y lo hundió al revelar qué encontró a poco de dar a luz a su hija.

La bailarina fue contundente al referirse al final de su romance con el mediático tras tres años juntos y también aclaró que está pasando un gran momento junto a Santiago del Azar.

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, disparó categórica Melody Luz.

melody luz historia contra alex caniggia y confirma romance con santiago del azar.jpg

Y sobre su presente tras la polémica separación, la bailarina dejó en claro sobre cuál es su prioridad: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz".

En esa línea, destacó su vínculo con el cocinero, a quien conoció también en el reality El hotel de los famosos, El Trece: "Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin".

Luego, Melody Luz compartió desde sus historias una imagen íntima de su novio sin remera y comentó con picardía elogiando su figura: “Por lo menos, díganme provecho, hermana’”.