Se despide el supermercado más popular del país: más de 15 locales bajarán la persiana

El anuncio oficial: 16 cierres y 196 despidos

La empresa informó que cerrará 16 locales distribuidos entre la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. Actualmente, Alcampo cuenta con 526 establecimientos en España y emplea a más de 23.300 personas. Los cierres y despidos se concretarán antes del 30 de noviembre de este año, como parte de un proceso de reestructuración que la compañía califica de “organizativo, productivo y económico”.

A las 196 personas que perderán su empleo, la empresa les ha ofrecido la posibilidad de optar a 35 nuevos puestos fijos estructurales. Aquellos que sean seleccionados verán reducida su jornada laboral y recibirán una compensación de hasta 3.000 euros.

En caso de que este plan tenga éxito y algunos trabajadores sean reubicados, el número de despidos podría reducirse a 145, según detallaron fuentes de la compañía.

Compensaciones e indemnizaciones para los trabajadores afectados

En un intento de atenuar el impacto social de los despidos, Alcampo ha pactado con los sindicatos una indemnización equivalente a 35 días de salario por año trabajado, con un límite de 20 mensualidades. Además, quedarán excluidos de la reestructuración los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad igual o superior al 33% y víctimas de violencia de género.

La compañía también ha confirmado que contratará los servicios de una empresa especializada para llevar a cabo un plan de recolocación, con el objetivo de ayudar a los trabajadores despedidos a reincorporarse al mercado laboral lo antes posible.

Los motivos detrás del giro estratégico

La dirección de Alcampo sostiene que estos cambios responden a la necesidad de adaptarse a un mercado más competitivo, fragmentado y con menores márgenes de beneficio. Los consumidores exigen precios bajos, entregas rápidas, experiencias personalizadas y una disponibilidad inmediata de productos, algo que los modelos tradicionales de grandes superficies encuentran cada vez más difícil de sostener.

Asimismo, el coste operativo de mantener locales amplios y con grandes plantillas ya no resulta rentable en zonas donde la afluencia de público ha disminuido. La empresa apuesta ahora por reducir su presencia física para potenciar el canal online y los formatos de tiendas pequeñas y de proximidad.

Nuevos formatos: tiendas más pequeñas y servicio 7d7

Como parte de este proceso de transformación, Alcampo y los sindicatos han acordado convertir cinco supermercados al formato “7d7” (abiertos los siete días de la semana), lo que permitirá sumar 33 trabajadores a sus plantillas. Esta medida pretende incrementar la rentabilidad de ciertos locales y, al mismo tiempo, salvar algunos puestos de trabajo.

El formato 7d7 forma parte de una estrategia de modernización que busca acercarse a las nuevas demandas del consumidor, quien valora la conveniencia, la rapidez y la cercanía. Además, la compañía está invirtiendo en la digitalización de sus servicios y en la modernización de su logística, con el objetivo de reforzar su canal online y ofrecer entregas más rápidas y eficientes.

Un proceso que refleja un cambio global

El caso de Alcampo no es aislado. En todo el mundo, grandes cadenas minoristas están cerrando locales físicos para priorizar el comercio electrónico. En España, otras marcas como El Corte Inglés o Carrefour también han iniciado procesos de reducción de espacios, reconversión de locales y modernización de su logística interna.

El auge de Amazon y otras plataformas de comercio online ha transformado para siempre la forma en que los consumidores compran. En este nuevo escenario, la lealtad del cliente depende cada vez menos de la proximidad física y más de la capacidad de respuesta y personalización de la experiencia de compra.

La visión a futuro de Alcampo

Lejos de retirarse del mercado español, Alcampo ha asegurado que su intención es mantener una presencia significativa en el país, pero bajo un formato más estratégico. El objetivo es reforzar el modelo multicanal, que combine tiendas físicas más pequeñas y especializadas con un comercio electrónico ágil y una logística más eficiente.

Este rediseño pretende mantener a la empresa competitiva en un mercado cada vez más exigente, donde los márgenes son estrechos y la innovación constante resulta indispensable para sobrevivir.

Un símbolo de una era que termina

La noticia del cierre de tiendas de Alcampo ha generado un impacto emocional entre los consumidores que han sido fieles a la marca durante décadas. Para muchos, estas grandes superficies representaban un modo de vida y de consumo característico de finales del siglo XX. Sin embargo, el mercado ha cambiado y el modelo tradicional parece acercarse a su final.

Mientras tanto, la incertidumbre domina entre los trabajadores afectados, que ven desmoronarse un empleo que durante años consideraron estable. La transformación de Alcampo simboliza, en definitiva, la transición hacia un comercio más digital, más flexible, pero también más precario y cambiante.

Un cambio inevitable

En conclusión, el cierre de 16 tiendas de Alcampo y el despido de casi 200 empleados marcan un punto de inflexión en la historia del comercio minorista español. No se trata solo de una decisión empresarial, sino de un reflejo de las profundas transformaciones que atraviesa la economía global y de los desafíos que enfrentan las cadenas tradicionales para sobrevivir en la era digital.

Alcampo, como tantas otras compañías, se ve obligada a reinventarse o desaparecer. El tiempo dirá si esta apuesta por lo digital y lo cercano logra salvar a la marca o si será recordada como uno de los últimos capítulos de una era que llega a su fin.