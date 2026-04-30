Hallaron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata: cómo fue el operativo

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El operativo de búsqueda comenzó durante la madrugada del lunes, tras una alerta recibida por la Comisaría 4ª de Avellaneda. En una primera etapa, se realizó un rastrillaje terrestre en la zona de Dock Sud, que dio resultado negativo.

Posteriormente, se desplegó un amplio operativo marítimo que incluyó guardacostas, embarcaciones adicionales, motos de agua y personal especializado, con apoyo incluso de Prefectura de Uruguay, debido a la posibilidad de que la embarcación fuera arrastrada mar adentro por el viento.

Durante más de 24 horas, los equipos recorrieron intensamente el área comprendida entre el río Sarandí y el Río de la Plata, ampliando el radio de búsqueda ante la falta de resultados iniciales.

Captura El cuerpo de José Luis Herrera fue hallado en la zona de Rada La Plata.

Cómo fue la salida que terminó en tragedia

Herrera y Ledesma habían salido a pescar a bordo de una canoa gris con motor desde el Parque del Río, en Villa Domínico. Antes de ingresar al agua, dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca en el lugar.

Un dato clave es que ambos dejaron sus teléfonos dentro del vehículo, lo que indicaba que planeaban una salida breve, según relataron sus familiares.

IW3ADE4GIZDA5HAT5GMNXI5GSM Alcides Ledesma Patiño tenía 47 años y había trabajado como operario de una fábrica de bicicletas en Resistencia, Chaco.

Ledesma, de 47 años y nacionalidad paraguaya, vivía en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y era padre de una hija. La tragedia dejó un fuerte impacto en su entorno, al igual que en la familia de Herrera.

Con el hallazgo de ambos cuerpos, la investigación busca ahora determinar con precisión qué ocurrió en medio de las condiciones climáticas adversas que derivaron en el fatal desenlace.