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Hallaron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata: cómo fue el operativo

Se trata de José Luis Herrera, cuyo cadáver fue hallado por personal de Prefectura cerca de la costa de Punta Lara. No se sabía nada del hombre de 45 años desde el domingo.

Encontraron el cuerpo del otro pescador que había desaparecido en el Río de la Plata . (Fotos: Instagram/@gonzalez_alduu_)

Encontraron el cuerpo del otro pescador que había desaparecido en el Río de la Plata . (Fotos: Instagram/@gonzalez_alduu_)

El cuerpo de José Luis Herrera, el pescador de 45 años que había desaparecido el domingo en el Río de la Plata, fue hallado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) este miércoles, a pocas horas de que apareciera sin vida su compañero, Alcides Ledesma Patiño. El caso había generado una intensa búsqueda en la zona ribereña sur del conurbano.

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Según fuentes oficiales, los restos de Herrera fueron encontrados a unos seis kilómetros aguas adentro, a la altura de Rada La Plata, frente a la costa de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada. La identificación fue posible gracias a un tatuaje distintivo con un pergamino y nombres, dato que había sido aportado por su familia.

Tras el hallazgo, efectivos de Prefectura trasladaron el cuerpo hasta el Puerto de La Plata, donde fue entregado a la Policía Bonaerense. Luego, los restos fueron derivados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para su reconocimiento formal por parte de los familiares.

La desaparición de ambos pescadores había sido denunciada luego de que salieran a navegar el domingo desde la zona de Villa Domínico, en Avellaneda, en medio de condiciones climáticas adversas y fuertes ráfagas de viento.

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El operativo de búsqueda comenzó durante la madrugada del lunes, tras una alerta recibida por la Comisaría 4ª de Avellaneda. En una primera etapa, se realizó un rastrillaje terrestre en la zona de Dock Sud, que dio resultado negativo.

Posteriormente, se desplegó un amplio operativo marítimo que incluyó guardacostas, embarcaciones adicionales, motos de agua y personal especializado, con apoyo incluso de Prefectura de Uruguay, debido a la posibilidad de que la embarcación fuera arrastrada mar adentro por el viento.

Durante más de 24 horas, los equipos recorrieron intensamente el área comprendida entre el río Sarandí y el Río de la Plata, ampliando el radio de búsqueda ante la falta de resultados iniciales.

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El cuerpo de Jos&eacute; Luis Herrera fue hallado en la zona de Rada La Plata.

El cuerpo de José Luis Herrera fue hallado en la zona de Rada La Plata.

Cómo fue la salida que terminó en tragedia

Herrera y Ledesma habían salido a pescar a bordo de una canoa gris con motor desde el Parque del Río, en Villa Domínico. Antes de ingresar al agua, dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca en el lugar.

Un dato clave es que ambos dejaron sus teléfonos dentro del vehículo, lo que indicaba que planeaban una salida breve, según relataron sus familiares.

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Alcides Ledesma Pati&ntilde;o ten&iacute;a 47 a&ntilde;os y hab&iacute;a trabajado como operario de una f&aacute;brica de bicicletas en Resistencia, Chaco.

Alcides Ledesma Patiño tenía 47 años y había trabajado como operario de una fábrica de bicicletas en Resistencia, Chaco.

Ledesma, de 47 años y nacionalidad paraguaya, vivía en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y era padre de una hija. La tragedia dejó un fuerte impacto en su entorno, al igual que en la familia de Herrera.

Con el hallazgo de ambos cuerpos, la investigación busca ahora determinar con precisión qué ocurrió en medio de las condiciones climáticas adversas que derivaron en el fatal desenlace.

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