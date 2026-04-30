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REVOLUCIÓN EN LA CASA

Emanuel estalló contra Solange tras su salida de Gran Hermano y lanzó durísimas acusaciones

Emanuel Di Gioia explotó con todo contra Solange Abraham luego de su escandalosa expulsión de Gran Hermano.

30 abr 2026, 16:28
Emanuel estalló contra Solange tras su salida de Gran Hermano y lanzó durísimas acusaciones.
Emanuel estalló contra Solange tras su salida de Gran Hermano y lanzó durísimas acusaciones.

Emanuel estalló contra Solange tras su salida de Gran Hermano y lanzó durísimas acusaciones.

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano (Telefe) generó una fuerte polémica tanto dentro de la casa como fuera de ella. Su despedida no pasó desapercibida, especialmente porque estuvo marcada por duras críticas hacia Emanuel Di Gioia, a quien apuntó directamente antes de abandonar el reality.

En ese contexto, Solange dejó en claro su postura frente al resto de los participantes, al tildar a Emanuel de traidor y exponer parte de su estrategia de juego. Sus palabras impactaron en la convivencia y dejaron al descubierto tensiones que venían acumulándose desde hacía tiempo dentro de la casa.

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Lejos de quedarse callado, Emanuel reaccionó durante una charla con Yanina Zilli y Luana, donde expresó sin filtro lo que siente tras la salida de su compañera. "Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo? Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!", lanzó, contundente.

Mientras tanto, aún hay interrogantes sobre las circunstancias de la salida de Solange que podrían aclararse en los próximos días. Además, no se descarta su posible regreso a la casa a través del repechaje, una instancia que, según se anunció, estará abierta y podría darle una nueva oportunidad dentro del juego.

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¿Qué dijo Solange tras su salida de Gran Hermano?

La expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a todos dentro de la casa, ya que fue una decisión directa del Big y no del voto del público. Antes de cruzar la puerta giratoria, la influencer aprovechó sus últimos segundos en el reality para dejar un mensaje contundente dirigido a sus compañeros, marcando su postura tras el conflicto que venía arrastrando.

En especial, Solange apuntó contra Emanuel Di Gioia, a quien acusó de jugar de manera desleal dentro de la casa. Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, exclamó, generando un clima de tensión en su despedida.

     

 

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