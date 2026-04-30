Emanuel estalló contra Solange tras su salida de Gran Hermano y lanzó durísimas acusaciones.

Embed

¿Qué dijo Solange tras su salida de Gran Hermano?

La expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a todos dentro de la casa, ya que fue una decisión directa del Big y no del voto del público. Antes de cruzar la puerta giratoria, la influencer aprovechó sus últimos segundos en el reality para dejar un mensaje contundente dirigido a sus compañeros, marcando su postura tras el conflicto que venía arrastrando.

En especial, Solange apuntó contra Emanuel Di Gioia, a quien acusó de jugar de manera desleal dentro de la casa. “Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, exclamó, generando un clima de tensión en su despedida.