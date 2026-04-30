Crimen de una ex Miss Belleza: cómo cayó la mujer que mató a su nuera por celos

cédula roja de interpol La asesina de su nuera, capturada por interpol gracias a las "cédulas rojas". Estaba prófuga en Venezuela. (Foto: Interpol)

Ahora, la acusada permanece bajo custodia en Venezuela mientras se avanza en el proceso de extradición para que sea trasladada a México y enfrente cargos por feminicidio.

"Tu eres mío y ella te robó"

Una vez más, la realidad superó a la ficción. Ni en la mejor telenovela mexicana se habría incluido semejante diálogo. La joven de 27 años aparece enfundada en una bata, de espaldas y camina hacia el fondo de una estancia como un living. Detrás camina su suegra, ambas van hablando pero no se entiende qué dicen. Al llegar a una pequeña habitación en el fondo, la joven entra y luego, Erika, la suegra la asesina. Tras una primera palabra inaudible se escucha claramente un disparo y el grito de dolor inmediato de Carolina. Enseguida, cinco disparos más, hasta vaciar un cargador completo.

secuencia del horror en México miss belleza Todo en una imagen. A la izquierda, la nuera que va a ser asesinada. En el centro, la suegra, segundos antes de convertirse en homicida. A la derecha, el hombre (esposo e hijo) que sale al escuchar los tiros. Luego del asesinato, ayudará a su madre a escapar. (Foto: Montaje sobre imagen de TV)

Es entonces que aparece el hijo de Erika, con su bebé en brazo y pregunta:

-"¿Que fue eso?", mientras camina, corre el cortinado de esa habitación y al ver la escena dice:

-¿Qué hiciste mamá?"

La mujer entonces sale de ese pequeño lugar y responde con una tranquilidad pasmosa:

"Nada. Ella me hizo enojar"

Cuando su hijo le reclama que era su familia, la mujer le responde con el mismo tono, que él es su familia y agrega:

"Tú eres mío y ella te robó", mientras sale por una puerta del fondo.

Lo que siguió, también cuesta creerlo

Como se ve en la secuencia, el joven, no deja a la criatura que lleva en brazos y se muestra tan calmo como la madre. Ni siquiera grita o trata de socorrer a su esposa con seis tiros en el cuerpo. La policía, cuando vio esta secuencia completa, comenzó a sospechar.

Y llegaron a la conclusión de que el hijo -aún no se sabe el motivo- lejos de ayudar a su esposa o retener a su madre asesina, la ayudó a escapar. Demoró dar aviso a la policía y para cuando llegó, la asesina de su nuera ya no estaba en el lugar. Pronto no estaría ya ni en el territorio mexicano. La mujer llegó a Caracas, en Venezuela, para esconderse en una vivienda que alquiló en los portales que se dedican a facilitar a turistas ese tipo de alojamiento. Fue uno de los errores que ayudaron a localizarla tras 10 días de búsqueda.

triángulo del horror El triángulo del horror. La suegra que asesinó a su nuera. La víctima con su esposo, el día de su compromiso. ¿Por qué el hijo ayudó a escapar a su madre y no ayudó a su mujer? (Foto: a24.com)

El hijo, ¿cómplice del asesinato de su mujer?

La búsqueda de la mujer comenzó a orientarse cuando se supo que el asesinato se había producido 24 horas antes del aviso del marido. Ahora, él también está implicado en el crimen: ¿por que ayudó a huir a su madre si acabada de asesinar a su esposa, casi, delante de sus ojos? ¿Estuvo planeado o no pudo denunciar a su propia madre pese al horrendo acto que había realizado?

Lo cierto es que cuando la policía pudo reconstruir lo que pasó en esa casa, todo se aceleró. Imaginando que podría escapar del país se activaron las cédulas rojas de Interpol. Con tantos datos, la investigación fue relativamente sencilla porque sabían perfectamente a quien buscaban y su capacidad económica para actuar.

Detectaron primero la compra de un pasaje a Venezuela. Luego, el alquiler de una casa en Caracas. Lo demás, fue cuestión de tiempo. Una operación conjunta de la policía mexicana y venezolana, en el marco de Interpol, la detuvo sin que ofreciera resistencia.

Erika María Guadalupe Herrera está detenida en Caracas. La justicia de ese país espera el pedido de extradición desde México que ya se ha activado. La espera una condena a cadena perpetua. Para el hijo hay otra dura tarea que consiste en convencer a las autoridades de que no pudo denunciar a su propia madre, aunque a su lado yacía el cadáver de su esposa y madre de su criatura.