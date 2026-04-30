Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó qué pasará con la Selección de Irán en el Mundial 2026

No obstante, Infantino desestimó cualquier modificación al esquema de sedes. El dirigente remarcó que ya existe un calendario establecido y que la intención es que el torneo se celebre según lo previsto. Según el presidente de la FIFA, cambiar las sedes sentaría un precedente complejo, por lo que ratificó que la logística no sufrirá alteraciones: “Irán va a participar del Mundial 2026. Va a jugar en Estados Unidos”.

Cuándo y dónde juega la Selección de Irán en el Mundial 2026

El combinado asiático, que actualmente ocupa el puesto 20 del ranking mundial, afrontará su cuarta cita mundialista consecutiva con un cronograma ya definido en ciudades estadounidenses. Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en las sedes de Inglewood y Seattle.

El calendario oficial de Irán en la Copa del Mundo:

16 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Inglewood)

21 de junio: Irán vs. Bélgica (Inglewood)

27 de junio: Irán vs. Egipto (Seattle)

El mensaje de unidad de la FIFA ante el conflicto internacional

Durante su discurso, Infantino apeló a la "magia" del fútbol para calmar las aguas y evitar que el torneo se vea empañado por la coyuntura global. “Hay demasiados problemas en el mundo y demasiada gente que trata de dividir. Si nadie trata de unir, ¿Qué va a pasar con el mundo?”, reflexionó el mandatario ante los representantes de las federaciones internacionales.

Para la entidad, mantener a Irán en suelo estadounidense es un mensaje de resistencia ante la división internacional. “Juntos somos invencibles”, concluyó Infantino, dejando claro que, para la FIFA, no habrá ninguna modificación respecto del cronograma original de la competencia a pesar de las tensiones bélicas, reafirmando que el calendario se mantendrá firme hasta el pitazo inicial el próximo 11 de junio.