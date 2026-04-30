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Andrea del Boca habló de su posible regreso a Gran Hermano y un cruce con su hija, Anna: "Si entra..."

Andrea del Boca dejó una respuesta sugestiva cuando le consultaron por la posibilidad de regresar a Gran Hermano a través del repechaje, tras su accidentada salida, y por la chance —tan inesperada como potente— de enfrentarse en placa a su hija, ¡Anna del Boca!

30 abr 2026, 17:35
Andrea del Boca habló de su posible regreso a Gran Hermano y un cruce con su hija, Anna: Si entra...
Andrea del Boca habló de su posible regreso a Gran Hermano y un cruce con su hija, Anna: Si entra...

Andrea del Boca habló de su posible regreso a Gran Hermano y un cruce con su hija, Anna: "Si entra..."

La chance de que Andrea del Boca vuelva a la casa de Gran Hermano (Telefe) en su edición “Generación Dorada” volvió a instalarse con fuerza, y no solo por lo que representa su figura, sino por el componente emocional que podría sumar: el reencuentro en el reality con su hija, Anna del Boca.

Durante una charla telefónica con el ciclo de streaming La Jugada (Streams Telefe), la actriz evitó confirmar un regreso y se movió con cautela ante las preguntas del panel. Sin negar del todo la posibilidad, optó por responder con ambigüedad y hasta con cierto tono lúdico, como buscando despistar sobre si la propuesta realmente está sobre la mesa tras su accidentada salida de la casa a principios de abril.

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“¿Te gustaría y contemplás la posibilidad de participar de un repechaje y volver a la casa?”, le preguntó Fede Popgold, directo y al hueso.

Pero Andrea no quiso dejar librado nada al azar y respondió de manera astuta: “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro. Es distinto cuando uno lo ve desde su casa y tiene información del afuera; cuando estás adentro, cada palabra es un cimbronazo. Te quedás recalculando qué quiso decir”.

Sería un honor estar en un vs con ella y me gustaría pasarle la antorcha para que continúe, obvio. Si entra Anna, agárrense los pantalones”, respondió ante la pregunta de Juan Pablo Godino, periodista dePrimiciasYa e invitado especial. La joven había dicho en el programa que le encantaría ir a una placa con su mamá; a partir de allí, se abrió el debate.

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Cómo está la salud de Andrea del Boca

En La Jugada (Streams Telefe), Andrea del Boca también se refirió a su estado de salud tras el accidente que sufrió durante su paso por Gran Hermano (Telefe), un episodio que no solo derivó en su salida por indicación médica, sino que además la obligó a seguir un protocolo de controles posteriores.

Estoy todavía con la boca rota, tengo lastimada la boca. El frío no ayuda mucho: se cortajea y los puntos no terminan de cicatrizar. Tengo dentista todas las semanas para ver si los dientes se acomodan", dijo la actriz sobre su situación actual.

También dio detalles del tratamiento que está realizando, y dejó en claro que la recuperación viene siendo más delicada de lo que muchos imaginaban: “Mi dentista me atiende hace 40 años. Ni bien vieron el accidente, dijeron: ‘Veníte ya’. Me hicieron una placa, como si fuese un yeso; lo tengo que tener todo el día”.

Andrea del Boca

     

 

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