Andrea del Boca habló de su posible regreso a Gran Hermano y un cruce con su hija, Anna: "Si entra..."

“Sería un honor estar en un vs con ella y me gustaría pasarle la antorcha para que continúe, obvio. Si entra Anna, agárrense los pantalones”, respondió ante la pregunta de Juan Pablo Godino, periodista dePrimiciasYa e invitado especial. La joven había dicho en el programa que le encantaría ir a una placa con su mamá; a partir de allí, se abrió el debate.

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Cómo está la salud de Andrea del Boca

En La Jugada (Streams Telefe), Andrea del Boca también se refirió a su estado de salud tras el accidente que sufrió durante su paso por Gran Hermano (Telefe), un episodio que no solo derivó en su salida por indicación médica, sino que además la obligó a seguir un protocolo de controles posteriores.

“Estoy todavía con la boca rota, tengo lastimada la boca. El frío no ayuda mucho: se cortajea y los puntos no terminan de cicatrizar. Tengo dentista todas las semanas para ver si los dientes se acomodan", dijo la actriz sobre su situación actual.

También dio detalles del tratamiento que está realizando, y dejó en claro que la recuperación viene siendo más delicada de lo que muchos imaginaban: “Mi dentista me atiende hace 40 años. Ni bien vieron el accidente, dijeron: ‘Veníte ya’. Me hicieron una placa, como si fuese un yeso; lo tengo que tener todo el día”.