El líder de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció y le mandó una nueva advertencia a Donald Trump

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Como en los casos anteriores, una voz femenina leyó lo que se atribuye como el mensaje del líder del país. Acompañado por su imagen y la de la bandera de Irán. En las oportunidades anteriores, Estados Unidos reaccionó devolviendo el guante.

Desde la Casa Blanca, el departamento de Estado y el Pentágono se dijo que ese tipo de mensaje es inaceptable. Sólo prueba lo que Israel y los EE.UU. dicen desde el ataque del 28 de febrero. Ese día no solo murió Alí Khamenei. Su hijo Mojtaba resultó gravemente herido. Lo suficiente como para creer que pudo haber muerto o, por lo menos, no está en condiciones de dirigir a un país en guerra y ni siquiera puede vérselo.

Una amenaza digital contra Trump

"Hoy, dos meses después de la mayor agresión militar de las potencias dominantes, se abre un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”. Con esa frase, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, lanzó otro mensaje desafiante en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

líderes de Irán Los líderes de la República Islámica de Irán. De izquierda a derecha. El ayatolá Khomeini, padre de la revolución de 1979 y ya muerto. El ayatolá Alí Khamenei, su sucesor muerto en el bombardeo de febrero de este año y su hijo Mojtaba. Del nuevo líder no se sabe nada. Jamás se lo vio. Solo mensajes con una foto, leídos por una voz femenina. (Foto: Reuters)

Pero como viene sucediendo, las amenazas del sindicado como nuevo líder iraní son solo digitales. Se transmiten por la televisión o en las redes sociales. Pero del Mojtaba de carne y hueso, ni un solo rastro. Las dos o tres veces en que Irán difundió su palabra "directa" fue igual.

Una foto del líder, una bandera digitalizada flameando y un texto brebe en farsí. Solo eso puede verse. Y lo que se escucha, sirve para alimentar todas las versiones apocalípticas de EE.UU sobre la suerte del supuesto nuevo líder iraní. Solo se oye a la voz de una locutora o presentadora que transmite el mensaje del líder. Ni una sol palabra suya. Nada.

Pero si el mensaje es verdadero, aunque alguien con poder lo haya realizado de esa manera, no debe ser desatendido. El pronunciamiento, difundido por la televisión estatal, dejó en claro que Teherán no solo reivindica su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, sino que además está dispuesto a reforzarlo.

Según Khamenei, Irán garantizará la seguridad de la vía marítima, pero también pondrá fin a lo que definió como “abusos del enemigo”, en una referencia directa a la presencia y operaciones occidentales en la región.

El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico del comercio global: por allí transita cerca del 20% del petróleo del mundo. Irán quiere que como logro de la tregua, la flota y los aviones norteamericanos se retiren de allí. Si no lo hacen, el "fondo del mar será su destino", dijo la voz de la mujer que transmitió el mensaje de Khamenei.

barcos anclados en ormuz Un petrolero anclado en las aguas en disputa. "El fondo del mar de Ormuz será el destino de las naves norteamericanas", amenazó el líder de Irán. (foto: Gentileza El Universal)

Sin acuerdo por Ormuz, más amenazas y el crudo sigue en alza

Desde el 13 de abril, Washington implementó un contra-bloqueo destinado a frenar la salida de crudo iraní, afectando de lleno su industria petrolera. Como respuesta, Teherán endureció su postura y comenzó a ejercer mayor control sobre el estrecho, en un intento de presionar a la comunidad internacional y elevar el costo económico del conflicto. El barril del crudo supera ampliamente los 120 dólares.

El trasfondo incluye además la intención iraní de avanzar hacia un nuevo esquema de control o tarifas en el paso marítimo, una medida que genera fuerte rechazo en la comunidad internacional. Para la mayoría de los países, el estrecho es una vía de navegación internacional que no debería estar sujeta a restricciones unilaterales. De hecho, varios aliados de Washington en el Golfo consideran que ese tipo de decisiones podrían equivaler a actos de coerción o incluso de piratería.

La amenaza de Khamanei, también por el programa nuclear

En su mensaje, Khamenei también fue contundente respecto de las capacidades estratégicas del país. Aseguró que Irán protegerá sus avances tecnológicos - incluyendo los programas nucleares y de misiles - como un “capital nacional”. Esta declaración refuerza la negativa de Teherán a aceptar las exigencias de Estados Unidos para limitar su desarrollo en esos campos.

El propio Trump reconoció en las últimas horas que no existe una salida rápida al conflicto, lo que alimenta la incertidumbre en los mercados. Como reflejo de esa tensión, el precio del petróleo volvió a escalar y se acerca a los 125 dólares por barril, un nivel que no se veía desde grandes crisis internacionales.

A khamenei no se le ve ni se lo escucha. Personalmente. Pero sus amenazas leídas al mundo solo aseguran una cosa: la guerra está lejos de acabar entre Irán y Estados Unidos y se mantiene en una incertidumbre que cubre de dudas e inconvenientes económicos al mundo entero.