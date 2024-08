¿Vuelve Oasis? La ríspida historia de los hermanos Gallagher que regresarían como banda tras 15 años

Embed

Los medios dicen que el divorcio de uno de ellos, habría sido fundamental para acercarlos nuevamente y terminar las peleas entre los hermanos Gallagher. Oasis se separó como banda en 2009. Estuvieron 4 veces en la Argentina y tienen una anécdota muy especial con Diego Maradona.

Oasis: la genial banda detrás de las peleas de los hermanos Gallagher

La infancia de los gallagher no fue nada fácil y eso puede explicar en parte su futuro comportamiento. Noel fue el segundo hijo del matrimonio entre Tommy y Peggy Gallagher. Liam fue el tercero y el más chico. El padre,alcohólico, golpeaba sistemáticamente a Paul (el mayor de los hermanos) y a Noel. A tal punto, que Noel tuvo gravies problemas de dicción que lo llevaron a tartamudear cuando era niño. Su infancia tanscurrió en un suburbio de Manchester hasta que Peggy se divorció de su marido y se llevó con ella a los tres hermanos.

Siendo adolescente, Noel pasó seis meses en libertad condicional por robar en una tienda. Mientras transcurrió la sentencia, aprendió por su cuenta a tocar la guitarra y comenzó a componer canciones. Luego de probar con diferentes tipos de trabajos - incluso su padre lo llamaba para emplearlo en la construcción - se quedó sin trabajar y comenzó a probar drogas recreativas mientras tocaba y escribía melodías. Participó como "plomo" en la banda "inspiral Carpets", pero a su regreso de un viaje a EE.UU. su madre le contó que Liam, el menor de los Gallagher había formado una banda. Originalmente se llamaba "Rain", pero Liam dio el primer golpe en la historia de la banda de los hermanos: lo cambió por "Oasis" y lo invitó a unirse como guitarrista y vocalista.

El principio del éxito y las peleas entre hermanos

Noel llegó con su música y sus letras. A los demás miembros de la banda le gustaron tanto los temas que le propusieran que fuera el compositor principal. Tanto, que lo llamban "el Chief", el jefe. Todos, menos Liam. El primer sencillo de Oasis, "Supersonic" fue sacado a la venta el 11 de abril de 1994, y llegó rápidamente al puesto Nº31. Luego, con "Definitely maybe" lograron llegar a ser el primer simple más vendido de la histora, superando a los Beatles y a los Stones. Pero allí se agravó la tensión entre los hermanos. Noel tuvo un par de acusación por plagio en algunas canciones y las peleas con Liam fueron en aumento. En Los Ángles tuvieron una dura pelea en pleno concierto y Noel dejó la banda y voló solo a San Francisco. También se pelearon a los golpes mientras estaban en los estudios de grabación. Pero a pesar de todo, Oasis era un éxito del rock & pop británico con cada nuevo disco.

Sir George Martin, el productor de Los Beatles llegó a decir: "Considero a Noel Gallagher como el compositor más fino de su generación". Oasis, dominador de los charts en los 90, tenían una influencia innegable de los 4 fabulosos de Liverpool.

Luego, la banda alternó éxitos en los discos con presentaciones llenas de problemas o incluso cancelaciones por las discusiones entre los hermanos, cada vez más distanciados y también condicionados por el uso de drogas y el consumo del alcohol. Hasta que en 2009, la banda se separó.

El final de Oasis o la ruptura entre los Gallagher

Pese a todo, la banda seguía tocando, aunque los roces y peleas promovían varios cambios en los integrantes de Oasis. Noel y Liam se distanciaban aún más y solo coincidían para tocar o pelearse.

En 2008 anunciaron una gira que los llevaría por más de 30 países en Europa, América, Asia y África, la más grande de su historia.

Pero ese fue el principio del fin. En agosto del 2009, Noel dio su último concierto con Oasis- Se peleo con Liam en el escenario y dejó el recital en la mitad. La última presentación en vivo fue el 21 de agosto de 2009, en el tradicional Roundhouse de Candem Town, en el iTunes London Live festival.

Sin embargo, 7 días mas tarde, se presentaron en Francia. A los pocos minutos de iniciado el concierto, Noel se fue y declaró que ya se le hacía insoportable tocar con su hermano. No volvieron a estar juntos nunca más. Durante 15 años

Oasis en Argentina

La banda se presentó varias veces en nuestro país. Que tuvo el raro privilegio de cerrar la última gira internacional de Oasis. Se presentó en River el 3 de mayo de 2009. No se sabía - aunque se veía venir - pero faltaban solo tres meses para que los hermanos Gallagher se pelearan definitivamente y Oasis se separara. Antes, en 2006 actuaron ante 45.000 personas en el Campo Argentino de Polo. En ese momento, Noel dijo a la prensa: “Las peleas que tenemos son típicas de hermanos, pero no nos vamos a separar nunca”.

Tres años más tarde, se presentaron por última vez en nuestro país. Noel había estado en 1989, cuando como dijimos, acompañaba a la banda Inspiral Carpets. Esa noche, que sería de despedida para Oasis, tomó el micrófino y dijo:"Es un privilegio estar tocando acá esta noche después de todos estos años; hace casi 20 años vine por primera vez”.

Liam dio la voz de inicio de ese concierto cuando subió primero al escenario y gritó:"Here we go" ("Aquí vamos").

Un encuentro "muy especial" con Diego Maradona

En otro de sus viajes, en 1998, conocieron al "10". La reunión entre los tres fue muy singular. Liam Gallagher contó que luego de un recital estaban con la banda en un bar tomando, cuando llegaron 30 personas y subieron a un reservado. Liam preguntó quienes eran y le respondieron: "Maradona, con unos amigos". El le dijo a su hermano Noel que tenían que conocerlo y pidieron que los presentaran. La respuesta fue: "Solo los Gallagher". Los hermanos dejaron solos a los miembros de la banda y subieron.

La descripción de Liam sobre cómo encontró a Diego - y como estaban ellos también - no es de las mejores, pero dejó un final "interesante". Liam dijo a entender que había sustancias extrañas y claramente, muchas mujeres, porque cuando se iban, luego de una fotografía, Diego dijo algo y Liam pidió la traducción: "Si se llevan a alguna de las mujeres de acá, Diego los mata" (Liam Gallagher dixit)

“We’ll se you again in a very, very, very, very distant future” (“Los veremos de vuelta en un futuro muy, muy, muy, muy distante”)