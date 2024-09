Otra de las cosas que la hacen única es que es un auténtico tesoro de memes y momentos inolvidables. Y, por último, es perfecta para esos días en los que no sabés qué ver, querés desconectarte de los problemas y simplemente reírte un rato. Si todavía no lo adivinaste, la serie que estamos celebrando es The Office.

De qué se trata The Office

La serie sigue la vida de un grupo de empleados en una empresa de venta de papel. Protagonizada por Steve Carell y John Krasinski, The Office cuenta con nueve temporadas que han dejado una marca indeleble.

Aunque se originó en Inglaterra, esta es la versión estadounidense que ha logrado conquistar al público y, con el tiempo, se ha transformado en la más popular. ¡No te la podés perder!

image.png The Office, la mejor serie de Netflix. Foto: The Office.

Si no lo viste, mirá el trailer acá: