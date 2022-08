De Ushuaia a Alaska: la historia del hombre que decidió recorrer el mundo en un Torino '69

El mundo en Torino 22.jpg "Mucha gente ha llorado viendo el auto", confiesa Héctor Argiró, el hombre que decidió cambiar su vida y recorrer el mundo en un Torino. (Foto: @elmundoentorino)

Héctor reconoce que todo fue un largo proceso. "No es que dije de un día para el otro me voy de viaje y ya está. Tenía mi trabajo, tuve que renunciar. Y yo estaba saliendo con una chica...", reconoce Héctor. Sin embargo, cuando la conoció, le dijo a su pareja de ese momento: "Mirá que tengo la idea de irme tal fecha".

El sueño de la vida de Héctor viaja en un Torino

"Este es el sueño de la infancia, el sueño de mi vida. Hice 100.000 kilómetros con el Torino", dice Héctor. Al ser consultado por los problemas técnicos con el histórico auto, confiesa: "Nunca tuve que llamar a la grúa. Por ahora se la banca".

Héctor ahora está en un pueblo en las afueras de Pittsburgh, en Pensilvannya, Estados Unidos. "Ya llegué a Alaska el 23 de agosto de 2019. Después en Canadá me agarró la pandemia y fue muy complejo todo".

Recorre el mundo en un Torino 1.jpg Héctor Argiró se enamoró del Torino cuando tenía 8 años. (Foto: @elmundoentorino)

Héctor dice que en los países limítrofes algunas personas conocen el Torino. "La gente que sabe de autos y está metida en el tema, lo conoce. Mucha gente ha llorado viendo el auto".

Los desafíos son muchos, dice Héctor. Y pone algunos ejemplos: "El peor momento fue el primer día del viaje. Yo estaba ahí y estaba terminando de cargar todo el auto. No sabía lo que estaba metiendo dentro del baúl. Me pregunté que estaba haciendo. Angustia, felicidad, incertidumbre... Me despedí de mi perro, de mi familia. Ese es fue el momento más duro. Pero después cuando estás en la ruta le das para adelante", afirmó Héctor.

Mientras habla, Héctor sigue ilusionado por seguir descubriendo nuevas postales. "Al mes que salí de viaje, me dijeron te lo cambio mano a mano por una camioneta 0 kilómetro. El sueño mío siempre fue hacer el viaje en este auto".

Hay una escena que siempre lo emociona y es cuando la gente se ofrece para darle repuestos y un lugar para guardar a Balbo, como bautizó su auto. "Sé que el auto va a volver en algún momento a la Argentina", se emociona Héctor.