Escándalo con el papá de Agostina Páez: lo filmaron haciendo gestos de mono
Mariano Páez, padre de la abogada e influencer Agostina Páez, fue filmado en un bar del centro de Santiago del Estero realizando gestos de mono similares a los que motivaron la causa por injuria racial contra su hija en Brasil.
Mariano Páez, padre de la abogada e influencer Agostina Páez, fue filmado en un bar del centro de Santiago del Estero realizando gestos de mono similares a los que motivaron la causa por injuria racial contra su hija en Brasil.
Unas horas después de la llegada de Agostina Páez a la provincia de Santiago del Estero, se desató un nuevo escándalo: un video mostró a su padre, el empresario Mariano Páez, en un bar del centro de la capital haciendo los mismos gestos de mono por los que su hija enfrenta una causa por injuria racial en Brasil.
Las imágenes corresponden a la madrugada de este viernes 3 de abril y fueron difundidas por el medio local Info del Estero. En ellas se ve al hombre dentro del local realizando movimientos con los brazos y emitiendo sonidos similares a los que se le imputaron a su hija meses atrás.
Embed
En el mismo registro, se lo escucha criticar con dureza al gobernador Gerardo Zamora y al Estado. Mientras era filmado, pronuncia frases como: “Soy empresario, millonario y usurero” y luego: “Y narco, narco, narco en privado”.
El escándalo con Agostina Páez en Brasil
El escándalo con Agostina Páez, abogada e influencer de 29 años, comenzó en enero de este año, cuando viajó a Brasil junto a un grupo de amigas. Durante una salida nocturna en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se produjo una discusión con el personal del lugar por el pago de la cuenta. En medio del altercado, según la denuncia, Agostina realizó gestos y sonidos que la Justicia brasileña consideró injuria racial. El video se viralizó y la joven quedó retenida en el país vecino.
Durante casi tres meses, permaneció en Río de Janeiro bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Tras varias audiencias y recursos presentados por su defensa, un juez le permitió regresar a Argentina tras el pago de una caución de aproximadamente 18.500 dólares.
Agostina llegó a Santiago del Estero este jueves, donde fue recibida por familiares y amigos.