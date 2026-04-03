Escándalo con el papá de Agostina Páez: lo filmaron haciendo gestos de mono

Durante casi tres meses, permaneció en Río de Janeiro bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Tras varias audiencias y recursos presentados por su defensa, un juez le permitió regresar a Argentina tras el pago de una caución de aproximadamente 18.500 dólares.

Agostina llegó a Santiago del Estero este jueves, donde fue recibida por familiares y amigos.