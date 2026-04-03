Alerta amarilla por tormentas: dónde se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h
El SMN advirtió por fenómenos fuertes en Buenos Aires, AMBA y otras regiones. Cuándo llega el peor momento del temporal y qué zonas serán las más afectadas.
Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas se verán afectadas. (Foto: archivo)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para lo que resta viernes 3 de abril que abarca a gran parte del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). El organismo anticipó lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.