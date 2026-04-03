Alerta amarilla por tormentas: dónde se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Mañana: 10-40% de tormentas aisladas

Tarde: 40-70% de tormentas fuertes

Noche: 40-70% de tormentas, con ráfagas intensas

En cuanto a los valores esperados, se prevén precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en distintos sectores.

zonas-bajo-alerta-amarilla-por-tormentas-en-buenos-aires-captura-smn-WV25V6VVP5DG3EQJQTA6JYATJA Zonas bajo alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires (Captura SMN)

Qué provincias están bajo alerta amarilla

Además de Buenos Aires, el alerta alcanza a:

Catamarca

La Rioja

San Juan

San Luis

Córdoba

Santa Fe

La Pampa

Entre Ríos

En las provincias del noroeste, como Catamarca, La Rioja y San Juan, se esperan lluvias de menor intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 mm y ráfagas de hasta 60 km/h.

En cambio, en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los fenómenos podrían ser más severos, con lluvias más abundantes y vientos más intensos.

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Horarios del alerta en cada región

El avance del sistema de tormentas será progresivo durante la jornada:

Tarde: San Luis, Santa Fe y Buenos Aires

San Luis, Santa Fe y Buenos Aires Noche: Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

También podrían verse afectados sectores de Tucumán y Salta, especialmente en zonas de alta montaña y valles.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos: