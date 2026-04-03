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Alerta amarilla por tormentas: dónde se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

El SMN advirtió por fenómenos fuertes en Buenos Aires, AMBA y otras regiones. Cuándo llega el peor momento del temporal y qué zonas serán las más afectadas.

Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas se verán afectadas. (Foto: archivo)

Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas se verán afectadas. (Foto: archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para lo que resta viernes 3 de abril que abarca a gran parte del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). El organismo anticipó lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

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Según el parte oficial, las tormentas serán de variada intensidad, aunque algunas podrían ser localmente fuertes, con acumulados significativos en cortos períodos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la alerta rige principalmente durante la tarde, mientras que en gran parte de la provincia se extenderá hasta la noche.

El SMN detalló que los fenómenos más intensos se concentrarán en horas de la tarde, con alta probabilidad de tormentas fuertes. El pronóstico indica:

  • Mañana: 10-40% de tormentas aisladas
  • Tarde: 40-70% de tormentas fuertes
  • Noche: 40-70% de tormentas, con ráfagas intensas

En cuanto a los valores esperados, se prevén precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en distintos sectores.

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Zonas bajo alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires (Captura SMN) &nbsp;

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires (Captura SMN)

Qué provincias están bajo alerta amarilla

Además de Buenos Aires, el alerta alcanza a:

  • Catamarca
  • La Rioja
  • San Juan
  • San Luis
  • Córdoba
  • Santa Fe
  • La Pampa
  • Entre Ríos

En las provincias del noroeste, como Catamarca, La Rioja y San Juan, se esperan lluvias de menor intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 mm y ráfagas de hasta 60 km/h.

En cambio, en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los fenómenos podrían ser más severos, con lluvias más abundantes y vientos más intensos.

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Horarios del alerta en cada región

El avance del sistema de tormentas será progresivo durante la jornada:

  • Tarde: San Luis, Santa Fe y Buenos Aires
  • Noche: Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

También podrían verse afectados sectores de Tucumán y Salta, especialmente en zonas de alta montaña y valles.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos:

  • Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
  • Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Buscar refugio en un lugar cerrado si se está al aire libre
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