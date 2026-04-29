Oficializaron los feriados de mayo: decretaron un nuevo doble fin de semana largo para todo el país

Para quienes acostumbran organizar sus viajes con anticipación, mayo ofrecerá una excelente oportunidad para realizar reservas en destinos turísticos, aprovechar promociones o planificar salidas familiares sin recurrir a licencias especiales.

El 25 de mayo suma otro descanso prolongado en menos de un mes

Como si esto fuera poco, el segundo gran beneficio llegará pocas semanas después con el Día de la Revolución de Mayo, que en 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo.

Esto significa otro fin de semana largo asegurado, compuesto por sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

La particularidad de este calendario es que mayo ofrecerá dos descansos largos separados por solo tres semanas, algo poco habitual y altamente valorado por quienes buscan distribuir mejor sus momentos de ocio durante el año.

Este doble esquema convierte al quinto mes del año en una etapa estratégica para:

Turismo interno

Escapadas cortas

Reuniones familiares

Actividades recreativas

Viajes de bajo costo fuera de temporada alta

Por qué el 1° de mayo no puede modificarse

El Día del Trabajador posee una relevancia histórica internacional profundamente ligada a las luchas obreras iniciadas en Chicago en 1886, cuando miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

En Argentina, esta fecha está protegida por ley como feriado inamovible, lo que implica que:

No puede trasladarse

No puede eliminarse mediante decreto

Mantiene siempre su conmemoración exacta

Esto garantiza que el descanso del viernes 1 de mayo será obligatorio en todo el territorio nacional.

El 25 de mayo también conserva su carácter histórico e inamovible

La fecha que conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio en 1810 también integra el grupo de feriados nacionales inamovibles.

Por ello, el lunes 25 de mayo se mantiene firme en el calendario y asegura otro descanso extendido sin posibilidad de modificación.

La combinación de ambos feriados convierte a mayo en uno de los períodos más atractivos del año para los trabajadores argentinos.

El resto del calendario 2026 mantiene varias oportunidades para nuevos descansos

Aunque mayo será uno de los meses más destacados, el resto del año también ofrecerá diversas fechas clave.

Feriados nacionales inamovibles restantes

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano 9 de julio (jueves): Día de la Independencia

Día de la Independencia 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre (viernes): Navidad

Julio podría transformarse en otro gran momento turístico

El feriado del 9 de julio, al caer jueves, abre la posibilidad de sumar el viernes 10 como día no laborable, formando un potencial descanso de cuatro jornadas.

De confirmarse oficialmente, sería una excelente oportunidad para viajes invernales, especialmente hacia:

Centros de esquí

Destinos de nieve

Escapadas serranas

Turismo de montaña

Feriados trasladables que también podrían beneficiar a trabajadores

El calendario incluye además feriados que suelen moverse para fomentar el turismo interno:

17 de junio (martes): Güemes

Güemes 17 de agosto (lunes): San Martín

San Martín 12 de octubre (lunes): Diversidad Cultural

Diversidad Cultural 24 de noviembre (martes): Soberanía Nacional

Muchos de ellos permiten generar nuevos fines de semana largos.

Días no laborables: una alternativa parcial

Existen además jornadas consideradas no laborables, cuya aplicación depende de cada empleador privado:

10 de julio

7 de diciembre

Si bien no garantizan descanso universal, pueden ampliar aún más algunos recesos.

Cuántos fines de semana largos tendrá Argentina en 2026

Sin contar eventuales decretos adicionales, ya existen varias fechas confirmadas con potencial turístico:

1 al 3 de mayo

23 al 25 de mayo

15 al 17 de agosto

10 al 12 de octubre

Fin de noviembre

Diciembre con el feriado religioso

En total, el año presenta múltiples oportunidades para distribuir descansos, incentivar el turismo y mejorar la planificación personal.

Turismo, consumo y planificación: sectores que más se benefician

Los fines de semana largos no solo representan pausas laborales. También impactan positivamente en:

Turismo

Los destinos nacionales suelen experimentar incrementos significativos en reservas hoteleras, transporte y gastronomía.

Economía regional

Ciudades turísticas y pequeños comercios reciben un impulso adicional gracias al movimiento interno.

Bienestar personal

Las pausas extendidas permiten reducir estrés, fortalecer vínculos familiares y mejorar la calidad de vida.

Mayo 2026: una oportunidad única para organizar escapadas

La combinación del 1° y el 25 de mayo posiciona a este mes como uno de los más convenientes del año para quienes desean viajar sin gastar durante temporadas altas.

Reservar con anticipación podría traducirse en:

Mejores precios

Mayor disponibilidad

Opciones más variadas

Menor presión económica

Un calendario pensado para aprovechar

Con dos fines de semana largos en menos de un mes, sumados a otros posibles puentes durante el año, 2026 se perfila como un período especialmente favorable para los trabajadores argentinos.

La anticipación será clave para sacar el máximo provecho de cada feriado y convertir simples descansos en experiencias memorables.