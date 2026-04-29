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El desafiante mensaje de Donald Trump contra Irán por el fracaso de la tregua

No hay acuerdos ni avances de ningún tipo entre Irán y los Estados Unidos. Trump resumió su malhumor en una curiosa imagen generada por la Inteligencia Artificial.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump

Trump, de nuevo con la Inteligencia Artificial para fijar su posición en el conflicto con Irán. (Foto: Cuenta de Truth tde Trump).
Leé también Donald Trump advirtió a Irán por el Estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"
Donald Trump advirtió a Irán por el Estrecho de Ormuz, (Foto: AFP)

Y agregó más: "Irán no puede coordinar sus actos. No sabe cómo realizar un pacto no nuclear. ¡Mejor que se 'despierte' rápidamente!", con la firma del propio Trump.

Así dejó de manifiesto que su paciencia se acabó. Es que la tregua anunciada con Irán no avanzó absolutamente en nada. No hay acuerdo sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, donde hay un doble bloqueo. Tampoco se logró nada respecto del plan de desarrollo nuclear iraní. Y, menos todavía, con el cambio de poder: sigue en manos del régimen fundamentalista que tomó el control en 1979. Aunque no está claro quién manda, lo cierto es que el "cambio de época" que Trump vaticinaba para Irán no ocurrió.

La tensión también crece por la posibilidad de nuevas acciones militares y la falta de consenso sobre una salida negociada, lo que mantiene en alerta a los mercados y a la comunidad internacional.

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El desafiante mensaje de Trump por su red social Truth hacia Irán ante la falta de avances en la tregua. (foto: Cuenta de Truth de Trump)

El desafiante mensaje de Trump por su red social Truth hacia Irán ante la falta de avances en la tregua. (foto: Cuenta de Truth de Trump)

El conflicto está en su décima semana y sigue como al principio o peor. Y Trump perdió la paciencia. ¿Con Irán o con quienes le aseguraron una excursión rápida y sin inconvenientes por ese país?

Ni avances, ni paciencia y Trump se enoja

El endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar las negociaciones con Irán en el centro de la escena internacional. Con su mensaje “No more Mr. Nice Guy” (“No más , el señor amable”), difundido en su red Truth Social, el mandatario elevó la presión sobre Teherán en un momento en que las conversaciones siguen estancadas.

La frase no es aislada: forma parte de una estrategia más amplia de Washington para forzar un entendimiento bajo condiciones estrictas, centradas principalmente en el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad regional.

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El contexto es particularmente delicado. Las negociaciones entre ambos países vienen atravesando múltiples obstáculos, con desacuerdos profundos sobre el enriquecimiento de uranio, el alcance de las sanciones económicas y el control de áreas estratégicas como el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

En paralelo, la retórica de Trump parece cumplir un doble objetivo: por un lado, presionar a Irán para que acepte un acuerdo en los términos de Estados Unidos; por otro, enviar una señal política tanto a sus aliados como a los mercados internacionales. El uso de redes sociales como canal directo de política exterior refuerza ese enfoque, al instalar mensajes inmediatos que impactan en la agenda global sin pasar por los canales diplomáticos tradicionales.

Sin embargo, no está claro si esta escalada verbal anticipa un giro hacia medidas más duras o si se trata de una táctica de negociación. Analistas señalan que podría ser una forma de endurecer la posición estadounidense antes de una eventual reanudación de las conversaciones, aunque también advierten que incrementa el riesgo de una mayor confrontación en la región.

Lo concreto es que en 10 semanas de conflicto Trump no consiguió nada. O en todo caso, que el precio del crudo aumente y los combustibles en todo el mundo sigan ese ritmo. Especialmente en EE.UU. en donde la corrección que es casi automática. Por primera vez en décadas, 1 litro de nafta cuesta más de un dólar en los Estados Unidos.

El mensaje llega en un momento sensible para Medio Oriente, donde cualquier señal de avance o retroceso en el vínculo entre Washington y Teherán tiene efectos inmediatos sobre la seguridad regional y los mercados energéticos. Por ahora, la advertencia de Trump solo logró volver a poner la estrategia de Estados Unidos hacia Irán en el centro del debate global. Pero sin los resultados que imaginaba el 28 de febrero cuando atacó al corazón del régimen fundamentalista.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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