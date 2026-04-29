El Congreso amaneció blindado por el informe de Manuel Adorni: que calles están cortadas

La zona del Congreso de la Nación amaneció este miércoles completamente vallada y con un amplio operativo de seguridad, en el marco de la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.
Un fuerte operativo de seguridad rodea al Congreso por la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados. Hay calles cerradas, accesos restringidos y complicaciones en el transporte público.
Congreso blindado por el informe de Manuel Adorni: cortes, vallados y caos de tránsito en el centro porteño
La zona del Congreso de la Nación amaneció este miércoles completamente vallada y con un amplio operativo de seguridad, en el marco de la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.
El despliegue, coordinado por fuerzas federales, genera importantes complicaciones para circular tanto en vehículo como a pie en el centro porteño, con múltiples calles cerradas y accesos restringidos desde las primeras horas del día.
El operativo afecta varios puntos clave alrededor del Palacio Legislativo. Las principales intersecciones con cortes totales o parciales son:
Además, se establecieron accesos exclusivos para personal autorizado:
La circulación en la zona es prácticamente imposible. Uno de los puntos más afectados es Hipólito Yrigoyen, que permanece totalmente cortada a la altura de Entre Ríos.
También se registran severas demoras sobre:
En cuanto al transporte público, las líneas de colectivos dejaron de detenerse sobre la avenida Entre Ríos, por lo que miles de pasajeros debieron modificar sus recorridos habituales.