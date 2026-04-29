El Congreso amaneció blindado por el informe de Manuel Adorni: que calles están cortadas

Qué calles están cortadas

El operativo afecta varios puntos clave alrededor del Palacio Legislativo. Las principales intersecciones con cortes totales o parciales son:

Avenida Entre Ríos y Alsina

Avenida Rivadavia y Callao

Avenida Rivadavia y Ayacucho

Combate de los Pozos y Alsina

Además, se establecieron accesos exclusivos para personal autorizado:

Riobamba y Bartolomé Mitre: ingreso y egreso peatonal, además del acceso a cocheras.

Sarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonal.

Complicaciones en el tránsito y transporte

La circulación en la zona es prácticamente imposible. Uno de los puntos más afectados es Hipólito Yrigoyen, que permanece totalmente cortada a la altura de Entre Ríos.

También se registran severas demoras sobre:

Avenida Entre Ríos, casi intransitable desde Independencia.

Avenida Belgrano, con tránsito extremadamente lento.

Combate de los Pozos, con largas demoras.

En cuanto al transporte público, las líneas de colectivos dejaron de detenerse sobre la avenida Entre Ríos, por lo que miles de pasajeros debieron modificar sus recorridos habituales.