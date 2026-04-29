Marcela Tinayre confirmó que Mirtha Legrand no vuelve a la televisión y qué pasó con su programa en La TV Pública

Y remarcó que se trata de un periodo de reposo normal en estos casos: "¿Una bronquitis cuánto tiempo es? Preguntale a cualquier médico, absolutamente todos los parámetros normales".

Consultada sobre el nuevo programa con el que iba a desembarcar en La TV Pública y que finalmente no saldrá al aire, Marcela Tinayre comentó con cierta decepción: "No tengo más nada, pregúntenle a La Tv Pública".

"Pasó una situación ahí, según vos fuiste bajada por una mano negra", le recordó un cronista del programa Desayuno Americano (América Tv). A lo que la conductora confirmó sus dichos y aclaró: "Exactamte dijo eso pero él no tiene nada que ver, no voy a agregar nada más. Me gustaría hacer televisión pero en La Tv Pública por ahora no".

Cuando le recordaron sobre una visita de Javier Milei a su programa Las rubias años atrás y un entredicho que tuvo al aire con Sol Pérez y si ese episodio podría haber incidido en que no llegue su nuevo ciclo al aire, Marcela Tinayre explicó dando por terminado el tema: "Todas esas son especulaciones, yo no voy a decir nada más".

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Qué pasó con el programa de Marcela Tinayre en La Tv Pública

Hace unos meses comenzaron a circular rumores que vincularon el freno del proyecto del nuevo programa de Marcela Tinayre en La TV Pública con una supuesta decisión política relacionada con el presidente Javier Milei.

El motivo estaría vinculado a un recordado cruce con Sol Pérez en 2019, cuando el entonces economista terminó echado del programa Las Rubias que conducía Tinayre en el canal Net TV.

Consultado por esta versión por PrimiciasYa en el verano, el productor Martín Caramella fue cauto: “Si es como dicen ustedes, a mí todavía no me lo informaron. Estamos esperando el ok definitivo del canal, desde nuestro lado está todo preparado”.

La idea primaria era estrenar el ciclo en el mes de marzo de forma diaria, de lunes a viernes, de 16 a 17.30 horas, con Marcela Tinayre a la cabeza y un panel de cinco “mujeres no famosas”, inspirado en el formato estadounidense The View.

Sin embargo, el programa nunca terminó saliendo al aire en medio en medio de versiones cruzadas y la "mano negra" que comentó la conductora que habría incidido en la decisión de que el proyecto no llegue a la pantalla de La TV Pública.