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Escándalo en Brasil: un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas ante Cruzeiro

Durante el encuentro en el que Boca cayó ante Cruzeiro, la policía local identificó a un argentino realizando gestos discriminatorios. Según la legislación de Brasil, se trata de un delito que no permite el pago de fianza y que ya cuenta con antecedentes severos.

Escándalo en Brasil: un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas ante Cruzeiro

La tensión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores se trasladó de forma lamentable a las tribunas del Estadio Mineirao. En medio de un clima de hostilidad, un hincha del club argentino fue detenido por las fuerzas de seguridad locales luego de ser captado realizando gestos racistas dirigidos a la parcialidad brasileña.

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El implicado fue identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, quien según trascendió reside actualmente en Brasil. El arresto se produjo después de que una cámara de la cadena Globoesporte registrara el momento exacto en que el simpatizante xeneize, ubicado en el sector visitante, se señalaba los brazos haciendo referencia al color de su piel y se tocaba las orejas en un gesto que aludía a un mono.

Por qué fue detenido el hincha de Boca en el partido contra Cruzeiro

La detención de Maldonado fue inmediata gracias a que un grupo de policías se encontraba a escasos metros de la platea observando la secuencia. El hincha fue acusado de injuria racial, un cargo que, según la legislación brasileña vigente, representa un delito imprescriptible y que impide el pago de fianza para obtener la libertad inmediata.

Este episodio ocurrió en un contexto de agresiones cruzadas: mientras el detenido realizaba gestos discriminatorios, algunos hinchas de Cruzeiro respondían desde el otro lado del blindex agitando y quemando billetes de pesos argentinos, una maniobra repetida en los últimos tiempos para ironizar sobre la devaluación de la moneda y la situación económica del país.

Qué antecedentes existen de argentinos detenidos por racismo en Brasil

El caso de Maldonado no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de incidentes protagonizados por argentinos en territorio brasileño durante el último año:

  • Agostina Páez: La abogada santiagueña protagonizó el caso más emblemático al permanecer tres meses detenida en Brasil por insultar a un camarero en Río de Janeiro. Actualmente, una ONG brasileña reclama penas más severas y una reparación económica a la sociedad.

  • José Luis Haile: Un hombre de 67 años fue detenido recientemente en un supermercado de Copacabana tras insultar a una trabajadora de delivery con la expresión "negra puta".

  • Procesamientos en Río: En enero, otra argentina de 29 años fue procesada por el mismo delito de injuria racial en la misma ciudad.

Cuáles son las consecuencias legales de la injuria racial en Brasil

A diferencia de otros países, Brasil ha endurecido drásticamente sus leyes contra la discriminación en los estadios de fútbol. Al ser un delito sin fianza, Maldonado deberá permanecer bajo custodia policial mientras se desarrolla el proceso legal.

Las autoridades locales y la Conmebol han intensificado la vigilancia mediante cámaras de seguridad para erradicar estos comportamientos que empañan los torneos internacionales. La situación de Maldonado es comprometida, no solo por la claridad de las imágenes virales, sino por el clima de intolerancia cero que impera en la justicia brasileña ante estos ataques a la dignidad de las personas.

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