Escándalo en Brasil: un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas ante Cruzeiro

Este episodio ocurrió en un contexto de agresiones cruzadas: mientras el detenido realizaba gestos discriminatorios, algunos hinchas de Cruzeiro respondían desde el otro lado del blindex agitando y quemando billetes de pesos argentinos, una maniobra repetida en los últimos tiempos para ironizar sobre la devaluación de la moneda y la situación económica del país.

Qué antecedentes existen de argentinos detenidos por racismo en Brasil

El caso de Maldonado no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de incidentes protagonizados por argentinos en territorio brasileño durante el último año:

Agostina Páez: La abogada santiagueña protagonizó el caso más emblemático al permanecer tres meses detenida en Brasil por insultar a un camarero en Río de Janeiro . Actualmente, una ONG brasileña reclama penas más severas y una reparación económica a la sociedad.

José Luis Haile: Un hombre de 67 años fue detenido recientemente en un supermercado de Copacabana tras insultar a una trabajadora de delivery con la expresión "negra puta" .

Procesamientos en Río: En enero, otra argentina de 29 años fue procesada por el mismo delito de injuria racial en la misma ciudad.

Cuáles son las consecuencias legales de la injuria racial en Brasil

A diferencia de otros países, Brasil ha endurecido drásticamente sus leyes contra la discriminación en los estadios de fútbol. Al ser un delito sin fianza, Maldonado deberá permanecer bajo custodia policial mientras se desarrolla el proceso legal.

Las autoridades locales y la Conmebol han intensificado la vigilancia mediante cámaras de seguridad para erradicar estos comportamientos que empañan los torneos internacionales. La situación de Maldonado es comprometida, no solo por la claridad de las imágenes virales, sino por el clima de intolerancia cero que impera en la justicia brasileña ante estos ataques a la dignidad de las personas.