Boca - Independiente: horario y por dónde verlo

El encuentro comenzará a las 17.00 en la Bombonera. Al mismo tiempo se jugará el partido entre la Academia y el Millonario, además de Patronato - Huracán.

El árbitro será Darío Herrera, que tendrá a Ezequiel Brailovsky y José Castelli como asistentes. El cuarto juez será Julio Barraza, mientras que Leandro Rey Hilfer y Andrés Merlos estarán a cargo del VAR. El partido se podrá ver por ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Premium de Fútbol.

¿Cómo llega Boca a la definición del campeonato?

Boca va por el título 3.jpg Boca recibe a Independiente con el objetivo de ser campeón una vez más del fútbol argentino.

El Xeneize viene de derrotar 2-1 a Gimnasia en El Bosque para quedar como puntero único puntero del campeonato, con un punto de ventaja sobre Racing.

Los de Hugo Ibarra se complicaron después de la derrota frente a Newells, donde jugaron gran parte del partido con un jugador de más y perdieron un invicto de 15 partidos. El triunfo del miércoles ante el Lobo les permitió llegar a la definición del torneo dependiendo de sí mismo.

En caso de ganar, Boca se quedaría con el título sin importar el resultado del otro partido. Pero en caso de no hacerlo, también podría consagrarse según lo que pase en el Cilindro de Avellaneda. Si empata y la Academia no gana, o si ambos equipos pierden, el equipo de Battaglia también ganará la liga. El DT sufrió la dura baja de Darío Benedetto, quien se retiró lesionado y no estará disponible para la definición.

¿Cómo llega Independiente al partido con Boca?

Independiente 22.jpg Independiente viene de ganarle a Banfield por 1-0.

Los dirigidos por Julio César Falcioni vienen de ganarle a Banfield por 1-0 y se ubican en el puesto 14 del torneo, 12 lugares más arriba de donde estaban cuando el DT asumió el cargo. De los últimos 11 partidos, ganaron 7. El Rojo no tiene chances de clasificar a copas y eso hizo levantar sospechas sobre qué actitud tomará el equipo para no beneficiar a Racing.

Las probables formaciones de Boca - Independiente

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Luis Vázquez y Sebastián Villa o Cristian Medina. DT: Hugo Ibarra.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero e Iván Marcone; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni.