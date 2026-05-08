Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa en medio de la investigación de su patrimonio

bullrich y adorni Patricia Bullrich le pidió a Manuel Adorni que no demore la presentación de las pruebas que puedan desactivar el escándalo de su situación patrimonial. (Foto: Gentileza AND)

Manuel Adorni: “No me importa la carnicería mediática”

Esa definición dejó el jefe de Gabinete en una entrevista por un canal de streaming. Seguramente, se estaba adelantando a lo que pueda esperarse en este día. Más allá de lo que informe sobre la agenda del Gobierno - como hizo la otra vez - las preguntas de los periodistas volverán a concentrarse en su situación patrimonial.

Es que en cuanto terminó el encuentro con la prensa, casi inmediatamente se conoció la declaración del Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones a la casa de los Adorni en Indio Cuá. Dijo que tuvieron un costo de 245.000 dólares y que se lo pagó en efectivo. La manera de pago y el monto - igual o más que la propiedad - volvieron a levantar quejas y rumores que, según se dijo por parte de los periodistas especializados, llegaron hasta el seno del Gabinete. Pocos días más tarde, la senadora Patricia Bullrich sacudió el tablero interno de los libertarios.

Salió a exigir que "este es el momento para que Adorni muestre todos los papeles que dice tener para aclarar esta situación". Eso provocó que el presidente Milei ratificara una vez más a su jefe de Gabinete. Milei hizo algo más, no atacó a la senadora. Solo se limitó a decir que lo "spoileó". Hablaba de haber adelantado lo que ya tenía decidido realizar Manuel Adorni.

El propio funcionario cuestionado, en otra entrevista, evitó confrontar y la definió a Bullrich como "una genia". Uno de los últimos aportes a esta causa patrimonial del jefe del Gabinete tiene que ver con una herencia de un terreno tras la muerte del padre de Adorni. En rigor, es el 33% de ese terreno familiar. Su padre, falleció en 2002.