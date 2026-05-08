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Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa en medio de la investigación de su patrimonio

Fue otra vez ratificado por Javier Milei desde los Estados Unidos. Lo hizo luego de que la senadora Patricia Bullrich pidiera que no se demorara más en presentar todos los elementos que dice tener para justificar su patrimonio y sus gastos.

Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa en medio de la investigación de su patrimonio. (Foto: archivo)

Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa en medio de la investigación de su patrimonio. (Foto: archivo)

"No voy a ejecutar gente honesta”, dijo el presidente Javier Milei. Así se manifestó desde los Estados Unidos para volver a respaldar a Manuel Adorni. Y es que la senadora Patricia Bullrich acababa de reclamarle al jefe de Gabinete que demostrara rápidamente que su situación patrimonial y sus gastos son totalmente correctos.

Leé también El contratista declaró que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para el departamento de Caballito
El contratista declaró que el pago de $14 millones por trabajos de carpintería se realizó en efectivo y sin factura, (Foto: A24).

Este viernes, a las 13 horas, Adorni dará otra conferencia de prensa en casa de Gobierno. Será una actividad previa a la importante reunión de Gabinete a las 14. Se especula sobre cuál puede ser el propósito de este nuevo encuentro con los periodistas acreditados.

En el primer encuentro tras su participación en la cámara de Diputados, el jefe de Gabinete habló durante una hora sobre la gestión de gobierno y dio una breve reseña de su propio caso que está investigando la Justicia sobre su situación patrimonial. Cuando llegó el turno de las preguntas, todas estuvieron referidas a ese tema puntual: su patrimonio, sus viajes y sus acciones inmobiliarias y de refacciones en sus propiedades.

Manuel Adorni, durante toda la conferencia mantuvo un tono cordial, a diferencia de los cruces que tuvo con algunos periodistas en su anterior presentación. Cuando se retiraba, les adelantó a los cronistas que se retomaban estos encuentros, que seguirán este miércoles. "Nos vamos a ver seguido", les dijo mientras se retiraba.

bullrich y adorni
Patricia Bullrich le pidió a Manuel Adorni que no demore la presentación de las pruebas que puedan desactivar el escándalo de su situación patrimonial. (Foto: Gentileza AND)

Patricia Bullrich le pidió a Manuel Adorni que no demore la presentación de las pruebas que puedan desactivar el escándalo de su situación patrimonial. (Foto: Gentileza AND)

Manuel Adorni: “No me importa la carnicería mediática”

Esa definición dejó el jefe de Gabinete en una entrevista por un canal de streaming. Seguramente, se estaba adelantando a lo que pueda esperarse en este día. Más allá de lo que informe sobre la agenda del Gobierno - como hizo la otra vez - las preguntas de los periodistas volverán a concentrarse en su situación patrimonial.

Es que en cuanto terminó el encuentro con la prensa, casi inmediatamente se conoció la declaración del Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones a la casa de los Adorni en Indio Cuá. Dijo que tuvieron un costo de 245.000 dólares y que se lo pagó en efectivo. La manera de pago y el monto - igual o más que la propiedad - volvieron a levantar quejas y rumores que, según se dijo por parte de los periodistas especializados, llegaron hasta el seno del Gabinete. Pocos días más tarde, la senadora Patricia Bullrich sacudió el tablero interno de los libertarios.

Salió a exigir que "este es el momento para que Adorni muestre todos los papeles que dice tener para aclarar esta situación". Eso provocó que el presidente Milei ratificara una vez más a su jefe de Gabinete. Milei hizo algo más, no atacó a la senadora. Solo se limitó a decir que lo "spoileó". Hablaba de haber adelantado lo que ya tenía decidido realizar Manuel Adorni.

El propio funcionario cuestionado, en otra entrevista, evitó confrontar y la definió a Bullrich como "una genia". Uno de los últimos aportes a esta causa patrimonial del jefe del Gabinete tiene que ver con una herencia de un terreno tras la muerte del padre de Adorni. En rigor, es el 33% de ese terreno familiar. Su padre, falleció en 2002.

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