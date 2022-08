Agustín Rossi y Boca, ¿se vuelven a reunir?

Al parecer, ambas partes estarían parcialmente arrepentidas de no arreglar, viendo cómo reaccionaron los hinchas de Boca con Rossi y el arquero viendo el cariño de su gente.

Por otro lado, Cingolani afirmó que "Chiquito Romero no va a atajar en todo 2022 porque no está trabajando a la par de sus compañeros". Aparentemente, su estado físico no es el ideal para jugar en Boca e incluso el periodista le abrió la puerta a la posibilidad de que Romero decida rescindir con el club, si es que Rossi arregla su continuidad. Chiquito se iría de Boca sin debutar y esto impactaría al fútbol sudamericano.

La postura de los hinchas de Boca con Agustín Rossi

La Bombonera habló en los últimos partidos y dejó un mensaje claro con relación a la continuidad de Agustín Rossi. "Rossi es de Boca y de Boca no se va", manifestó la hinchada xeneize.

Por su parte, el Consejo de Fútbol tiene claro que la intención es renovarle al arquero, a quien proyectan como uno de los futuros líderes del plantel y una de las bases para armar el equipo que irá por la Copa Libertadores 2023.

Desde el lado del 1, el representante Miguel González aseguró que la diferencia entre lo que ofrecía la dirigencia y lo que pretende el jugador es muy grande: “En un año me citaron a solo una reunión. Hace rato que Agustín (Rossi) merece una mejora salarial".

Además, González resaltó que Agustín Rossi tiene un contrato con el dólar a 50 pesos desde la etapa de Daniel Angelici como presidente xeneize. "Cobra como el cuarto arquero de Panamá", tiró el palo el representante sobre la actualidad de su jugador.