Cristiano Ronaldo estalló contra el Manchester United: "¡Me siento traicionado!"

“Me siento traicionado. Siento que hay personas que no me quieren allí”, continuó el luso, que entienden que esta situación viene desde la temporada pasada y agregó: “Me han convertido en la oveja negra”.

Cristiano Ronaldo fue más allá y dijo que luego de la partida de Alex Ferguson el United se estancó. “Desde que él se fue, no he visto ninguna evolución en el club, nada ha cambiado. El progreso es cero”, opinó.

Y subió la apuesta: “Cómo un club grande como el Manchester United, después de sacar a Ole, trajo a un director deportivo como Ralf Ragnick, que es algo que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es entrenador. Fue algo que me sorprendió a mí y al mundo”.

Y completó: “Nada ha cambiado. Ni la pileta ni el jacuzzi... ni siquiera el gimnasio. Hasta algunas cuestiones de tecnología, la cocina y los chefs -a quienes apreció y sin personas encantadoras- se han quedado en el tiempo, algo que me sorprendió mucho. Yo creí que iba a ver cosas diferentes”.

Tal vez lo que más le dolió, según sus palabras, es el trato que recibió tras la tragedia familiar que atravesaron junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. Habló de “falta de empatía” y subrayó que el hecho de que hayan dudado de la licencia que solicitó para transitar el mal momento “me dolió y me hizo sentir mal”.

Su respuesta a las críticas de su ex compañero Wayne Rooney, quien lo calificó como “una distracción no deseada”

“No sé por qué me critica tanto... Probablemente porque terminó su carrera y todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es verdad...”.

“Tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal... En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo está”.

“Como dijo Picasso, hay que destruir para reconstruir (la famosa frase del artista es ‘Todo acto de creación es primero un acto de destrucción’) y si comienzan conmigo, para mí, no es un problema”.

“Amo al Manchester United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente... Tienen que cambiar muchas, muchas cosas”.