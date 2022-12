Arquero de Marruecos 33.jpg Yassine Bounou tuvo un partido soñado: tapó 3 penales en la serie frente a España e hizo historia con Marruecos. (Foto: EFE)

"Mi perro se llama Ariel. Me encantaba Ortega. Van desapareciendo ese tipo de futbolistas. Era uno de mis jugadores favoritos y le puse el nombre al perro por él", reveló el guardameta.

Video: el arquero de Marruecos canta una canción de River

Embed

Bono, actual arquero de Sevilla, de España, es compañero de Alejandro "Papu" Gómez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Erik Lamela. El DT que lo dirige es Jorge Sampaoli y por eso Bono tiene una gran identificación con el fútbol argentino, habla con modismos de este país, y por ello no sorprendió que al juego defensivo que practicó su equipo para vencer a España lo describió con una frase muy significativa: "Lo ganamos jugando a lo Cholo Simeone".

"Es que venimos sintiendo el cariño de todos nuestros hinchas y eso nos da fuerzas para poder desplegar el fútbol que hicimos. Pero tengo que agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron enormemente. Después, en los penales, todo es una cuestión de sensaciones y no hay mucho más que decir sobre ese punto", argumentó finalmente sobre los dos penales contenidos a Carlos Soler y al capitán español, Sergio Busquets.

Embed

Tal es el fanatismo de Bono por River, que cuando jugaron la final de la Copa Libertadores de 2018 y los dirigidos por el Muñeco Gallardo se consagraron ante Boca en Madrid, Bono fue uno de los hinchas que estuvieron en las tribunas.

“Una semana antes de ese partido me lesioné y le pregunté al Mono Burgos (ayudante de Simeone en Atlético de Madrid en ese momento) si tenía entradas para ir a ver el partido. Me dijo que era un hijo de p..., que me había hecho el lesionado, pero le dije que no, que era verdad y que por eso podía ir a Madrid a ver a River”, confesó en una entrevista.