El fenómeno de los "Europibes": quiénes son y dónde juegan los jóvenes que se vienen en la nueva Scaloneta

Falta arreglar su continuidad, pero el presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia repite siempre que hay un acuerdo de palabra entre caballeros. Entonces, pensando en el mundial de 2026, la Scaloneta puede ir en busca de la "cuarta estrella" con un plantel renovado. En donde muchos "europibes" pueden ser el recambio justo.

Los "europibes" para otra etapa de la Scaloneta

Son los jugadores que nacieron en Europa, pero uno o los dos padres son argentinos. Otros nacieron aquí, pero partieron al fútbol europeo desde las categorías infantiles. Por eso el cuerpo técnico de la selección argentina los tiene "en carpeta" desde hace tiempo.

La experiencia de Scaloni, Samuel, Aimar y el coordinador de menores, Javier Mascherano, es fundamental. Todos crecieron con la revolución que significó el paso de José Pekerman por las juveniles de la albiceleste.

Alejandro Garnacho, la nueva "joya" con polémicas

Tiene apenas 18 años. Nació en Madrid, pero como su madre es argentina, la Asociación del Fútbol Argentina ya lo convocó para jugar con la selección antes del mundial de Qatar. Tuvo la oportunidad de estar en el plantel con Leo Messi.

Juega en el Manchester United de Inglaterra. Es un extremo con una gran habilidad y capacidad goleadora. Aunque tiene como modelo a Cristiano Ronaldo es ya un recambio sobre el que Scaloni tiene puesta su mirada pensando en el próximo mundial.

messi y garnacho.jpg Garnacho en una foto con Messi en el entrenamiento de la selección. En su Instagram puso el emoji de la "cabra" (por GOAT, en inglés , acrónimo de "el más grande de la historia"). (Foto: Cuenta de Instagram de Garnacho)

Pero su presencia en la albiceleste no está exenta de polémicas. Se especuló con su posible inclusión en los 26 de Qatar. Pero cuando quedó afuera, el jugador le dio un "like" (me gusta) a un posteo que decía: "No lo convocaron por ser español".

garnacho con scaloni.jpg Garnacho con Scaloni, cuando entrenaba con la selección mayor y se lo mencionaba como una posible "sorpresa" dentro de los 26 para Qatar 2022 (Foto: instagram de Garnacho)

Aunque luego recapacitó y él mismo publicó en su cuenta de Instagram dos mensajes totalmente diferentes. Uno de aliento para el partido con México y luego otro más significativo.

garnacho despues de paises bajos.jpg Garnacho y el "topo Gigio" de Messi, en apoyo tras los incidentes del partido con Países Bajos (Foto: Instagram de Garnacho)

Luego del partido "caliente" con los Países Bajos, subió la imagen de Messi haciendo el "Topo Gigio" frente al banco en que estaba Louis Van Gaal.

Por el momento, está calificado como uno de los mejores jugadores jóvenes de la Premier League. Si se calma, llegará al próximo mundial con apenas 22 años. En busca de la cuarta estrella para la Argentina y con varios mundiales más por delante.

Los demás "europibes" para la Argentina

Hay por lo menos 10 jugadores que pueden sumarse a la albiceleste de un "semillero internacional". Nacieron en otros países, pero sus padres son argentinos y el atractivo de jugar para el tricampeón del mundo los seduce. Varios - como Garnacho - ya jugaron en las juveniles que coordina Javier Mascherano.

Uno de ellos es Matías Soulé. Nació en Mar de Plata como el "Dibu" Martínez, pero no es arquero. Surgió en Vélez Sarsfield y rápidamente se fue a Turín en Italia.

Tiene apenas 18 años, juega en la Juventus y ya debutó en la Champions League. Muchos lo definen con cualidades muy parecidas a las de Ángel Di María como extremo.

Nico Paz . Nació en Tenerife, España. Tiene 18 años y es hijo del Pablo Paz, el defensor surgido con José Pekerman y que jugó el mundial de 2010 con Diego Maradona. Juega como mediocampista en el Real Madrid y ya debutó en primera.

. Nació en Tenerife, España. Tiene 18 años y es hijo del Pablo Paz, el defensor surgido con José Pekerman y que jugó el mundial de 2010 con Diego Maradona. Juega como mediocampista en el Real Madrid y ya debutó en primera. Valentín Carboni . Nació en Buenos Aires. Es zurdo, alto (1.85m) y juega de Centrocampista. Hijo del exfutbolista argentino Ezequiel Carboni. Juega en las inferiores del Inter de Milán, en donde el "Pupi" Zanetti es vicepresidente. Tiene 17 años.

. Nació en Buenos Aires. Es zurdo, alto (1.85m) y juega de Centrocampista. Hijo del exfutbolista argentino Ezequiel Carboni. Juega en las inferiores del Inter de Milán, en donde el "Pupi" Zanetti es vicepresidente. Tiene 17 años. Niko Takashashi . Nació en Cornellá, España. También tiene 17 años. Su madre es japonesa y su padre argentino. Es Zurdo y juega como Lateral izquierdo. Se encuentra en La Masía , en las inferiores del Barcelona .

. Nació en Cornellá, España. También tiene 17 años. Su madre es japonesa y su padre argentino. Es Zurdo y juega como Lateral izquierdo. Se encuentra en , en las . Alessandro Bolzan. Nació en Italia. Tiene 17 años y es hijo del exfutbolista y entrenador argentino Rubén Bolzan. Es diestro y juega de delantero centro y extremo izquierdo. Se formó y juega en la Roma.

Un caso especial: Máximo Carrizo

Nació en Nueva York en 2008. Tiene solo 14 años. Pero su talento es tal, que se transformó en el jugador más joven en la historia de la MLS (la liga norteamericana) en firmar un contrato profesional.

Es zurdo, y mide 1,60 m. pero aún puede crecer más. Juega de enganche, como Lo Celso o Mac Allister.Ya fue citado al sub 17 para jugar para la Argentina.

promedio de edad.jpg El promedio de la selección campeona en Qatar 2022 fue de 27,5 años. Una edad justa, pero que puede ser apuntalada por las promesas juveniles (Foto: AFA)

¿Y Messi?

"Hay que guardarle la 10 para el próximo Mundial porque se ganó el derecho de decidir qué quiere hacer con su carrera y con el conjunto albiceleste", dijo Scaloni cuando le preguntaron por el extraordinario Leo Messi. A los 35 años fue la figura del campeón y del mundial Qatar 2022.

En 2026 Messi tendrá 39 años. Puede parecer mucho para cualquier otro jugador. Pero "la pulga", como el vino, mejora con el paso del tiempo. Tal vez podamos seguir disfrutando del "10" en una nueva Scaloneta. Rodeado de niños, aprendiendo del mejor maestro.