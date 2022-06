El grito de Diego Maradona Junior a Luis Suárez cuando lo encontró en Ibiza

El encuentro de Diego Maradona Jr. y Luis Suárez en Ibiza

El exdelantero de Liverpool y Barcelona está de vacaciones en la hermosa isla española y el hijo de Diego Armando Maradona se lo encontró y, de lejos, le gritó: "Vení a River, Luisito".

El Pistolero no le contestó, o al menos no se llega a ver en el video que publicó Diego Junior. Paradójicamente, el hijo napolitano de Maradona no se hizo hincha de Boca como parte importante de su familia paterna y eligió la vereda de enfrente.

Embed

Qué falta para que Luis Suárez llegue a River

Lo cierto es que ahora todo depende de la predisposición del jugador y de un factor clave: que River avance a los cuartos de final de la competencia continental. Para eso, el Millonario debe ganarle la serie a Vélez.