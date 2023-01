El llamativo pedido de perdón del presidente de Boca al paraguayo Bruno Valdez por su nacionalidad

Video: el presidente de Boca habló de la Triple Alianza en la presentación de Bruno Valdez

En ese sentido, aseguró: "Le pedí perdón por el pasado, y por el presente, ayudarlo en todo". Y agregó que el jugador paraguayo "dejó un contrato muy importante para ir a Boca".

Bruno Valdez Télam 1.jpg Bruno Valdez, el nuevo refuerzo de Boca (Foto: Télam).

"Quiero que lo ayuden todos para que se sienta como en su casa. Tiene todas las condiciones. Hablé con Román y pidió que le demos la bienvenida", afirmó.

Bruno Valdez y sus primeras palabras como jugador de Boca

Bruno Valdez reconoció que lo llenó de emoción la propuesta de Boca: "Recibí la llamada de la institución y había la posibilidad. Dije que sí. Oscar Romero me habló muy bien de lo que es adentro del club. Conocés lo de afuera, lo que genera el club y me habló muy bien, me recibe con los brazos abiertos".

Bruno Valdez, que llega en condición de libre de América, de México, aseguró que privilegió la oferta del club de la Ribera por encima de la de Cruzeiro de Brasil “porque todo jugador desea venir a una institución como esta”.

Bruno Valdez 22 Télam.jpg Bruno Valdez confesó que rechazó una oferta de Cruzeiro para ponerse la camiseta de Boca (Foto: Télam).

Al ser consultado sobre cuándo se pondrá la camiseta de Boca, el jugador reconoció que está disponible para cuando Hugo Ibarra lo necesite: "Hice la pretemporada en América. Si me preguntan a mí, yo juego. Prometo trabajo, entrega, disciplina. Me gusta sentirme jugador, salir jugando, marcar goles".

Mientras tanto, en el cuerpo técnico de Boca decidieron que el jugador guaraní se entrene en el predio que Boca tiene en Ezeiza mientras sus nuevos compañeros están en Abu Dhabi a la espera del partido de la Supercopa contra Racing el próximo 20 de enero.