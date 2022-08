El mensaje de la familia de Cristian Tirone, el agresor de la árbitra: "Lo empujan a que se pegue un tiro"

El pedido de la familia de Cristian Tirone

Mayra Ramos, exmujer del futbolista amateur, dialogó con Radio Onda Uno sobre lo sucedido y pidió que se frene el escrache y el asedio porque va a terminar pasando "lo peor". "Le están poniendo un arma con una bala en la mano. ¿Dónde está la sociedad? ¿Quién se va a hacer cargo si a Cristian le pasa algo? Le están poniendo una arma con una bala en la mano. ¿Quién va a ayudar y va a responder si esto termina en la forma que yo creo que esto va a terminar? ¿Quién va a dar una explicación? Es indignante la cantidad de cosas que nos ha tocado atravesar en estos días".

Mayra amplió: "No hay un club que brinde apoyo psicológico. No hay nadie que salga a respaldar a una persona que no deja de ser una buena persona por más de que se haya equivocado. ¿Quiénes somos para juzgar un error? Qué tan limpio tiene esta sociedad el culo para salir a matar a alguien que está en el piso. ¿Dónde carajo está el discurso de la empatía? ¿Dónde carajo está la paz que pregonan las feministas que no han parado de violentarme en 48 horas? Todo es un doble discurso, segregan el odio, violentan a la sociedad, no ayudan a nadie a salir. Están empujando a un buen tipo a que se termine pegando un tiro".

"Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. Él no tiene causas penales, jamás anduvo en problemas ni nada cercano a a eso. Al segundo estaba arrepentido totalmente. No pude hablar con él todavía, nadie pudo, porque lo tienen incomunicado desde el domingo, algo que realmente es vergonzoso. No mató a nadie. O sea: estuvo mal, pero es un ser humano", cerró.