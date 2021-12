Escándalo en Rosario Central: una jugadora denunció que la echaron del club por besar a una compañera

"El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?", expuso la defensora en la publicación que realizó en Instagram.