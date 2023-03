Arde Boca: Daniel Angelici culpó a Riquelme luego de que el "Tata" Martino no aceptara ser el DT

Hace días, Angelici también había disparado contra Riquelme al afirmar que "se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años".

Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear", continuó

En esas declaraciones a TN, el ex presidente también refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri regrese a la política de la institución: "A mí me encantaría, pero no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club", concluyó.

Quiénes son los nombres que suenan en Boca para ser el nuevo DT

pekerman.jpg José Pekerman, uno de los nombres que suena para dirigir a Boca (Foto: AP).

Cacique Medina: un representante de buena relación con el Consejo de Fútbol llamó a alguien muy cercano al Cacique para saber si estaba dispuesto a asumir ya. El uruguayo fue consultado respecto de cómo estaría conformado su cuerpo técnico. Le dijeron que su perfil gustaba mucho.

Diego Martínez: hay una gran relación entre Riquelme y la dirigencia de Tigre, lo que podría facilitar y complicar, al mismo tiempo, su salida. El próximo debut del Matador en la Copa Sudamericana es otra de las trabas.

José Pekeman: es otro de los nombres que aparece en la mesa del Consejo. Sin embargo, el exentrenador de la Selección Argentina no tendría ganas de vivir "el día a día" de un club.

Diego Alonso: el uruguayo, que está pronto a desvincularse del seleccionado de su país, fue mencionado, pero desde Boca todavía no fue contactado.

Facundo Sava: el extécnico de Patronato es del gusto del vice de Boca, a tal punto que fue contactado dos veces. Su excelente campaña en Cerro Porteño (jugará la Copa Libertadores) y hasta la propia negativa del protagonista lo dejan afuera de la lista de candidatos.

Carlos Bianchi: aseguran que es el gran sueño de Riquelme. Pero el Virrey se encuentra actualmente en Francia, donde pasará seis meses de vacaciones, y parece poco probable de que tenga intenciones de volver a dirigir.