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Atención Boca: se conoció el grado de la lesión de Leandro Brey en la previa del duelo ante Huracán

Luego de retirarse en camilla durante el duelo ante Barcelona SC, el joven arquero se sometió a estudios en Buenos Aires. ¿Qué le ocurrió al arquero de Boca?

Atención Boca: se conoció el grado de la lesión de Leandro Brey en la previa del duelo ante Huracán

El clima de preocupación que se instaló en el búnker de Boca Juniors tras el accidentado encuentro en Guayaquil comenzó a disiparse este martes. Luego de haber sido reemplazado en camilla a los 22 minutos del primer tiempo contra Barcelona SC, Leandro Brey se sometió a estudios médicos que descartaron cualquier tipo de lesión de gravedad, lo que representa un respiro fundamental para el esquema de Claudio Úbeda.

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El arquero de 23 años había encendido todas las alarmas al sufrir un duro traumatismo que le impidió continuar en cancha. Sin embargo, con el plantel ya en Buenos Aires, el dolor mermó y los chequeos ratificaron que no tiene ningún problema muscular ni óseo de importancia en la zona de la ingle, sector que generaba mayor incertidumbre por la sensibilidad de la zona ante esfuerzos físicos.

Qué lesión tiene Leandro Brey y podrá jugar contra Huracán

El diagnóstico oficial confirmó lo que el cuerpo médico estimaba inicialmente: solo se trató de un fuerte golpe que le generó una contractura importante. Esta dolencia fue la que le provocó la impotencia funcional en el momento del partido, pero al no existir rotura de fibras, su recuperación será mucho más veloz de lo previsto.

A pesar de las buenas noticias, Brey está en duda para el partido del sábado ante Huracán, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. Puertas adentro hay optimismo de que pueda recuperarse a tiempo, pero su presencia dependerá estrictamente de cómo evolucione el dolor durante las prácticas de miércoles y jueves. En caso de no llegar en condiciones óptimas, su reemplazante volverá a ser Javier García, tal como sucedió en la derrota en Ecuador.

Por qué Leandro Brey es una pieza clave para el cierre del semestre en Boca

La importancia de la recuperación del joven golero radica en el complejo calendario que debe afrontar el Xeneize en el corto plazo. Tras haber perdido previamente a Agustín Marchesín, prescindir de Brey representaría una baja sensible para un equipo que se juega todo en dos frentes simultáneos.

Boca debe encarar este sábado el duelo de eliminación directa ante el "Globo" y, casi de inmediato, las últimas dos fechas de la Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica. En estos encuentros internacionales, el conjunto de la Ribera definirá su clasificación a octavos de final, por lo que contar con el arquero titular se vuelve una prioridad absoluta para el cuerpo técnico de Úbeda.

El panorama de Boca tras los estudios de Brey

La confirmación de que no hay lesión es la primera gran noticia que recibe Boca tras las secuelas que dejó la caída ante Barcelona SC en la tabla de posiciones del Grupo D. Con la tranquilidad de saber que su arquero está sano, el club centrará sus esfuerzos en la kinesiología para bajar la inflamación del golpe. El optimismo en Boca es real, y se espera que Brey pueda defender el arco en el Estadio Madre de Ciudades (o la Bombonera, según el cronograma de AFA) para buscar el pase a los cuartos de final del torneo doméstico.

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