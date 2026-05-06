Atención Boca: se conoció el grado de la lesión de Leandro Brey en la previa del duelo ante Huracán

A pesar de las buenas noticias, Brey está en duda para el partido del sábado ante Huracán, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. Puertas adentro hay optimismo de que pueda recuperarse a tiempo, pero su presencia dependerá estrictamente de cómo evolucione el dolor durante las prácticas de miércoles y jueves. En caso de no llegar en condiciones óptimas, su reemplazante volverá a ser Javier García, tal como sucedió en la derrota en Ecuador.

Por qué Leandro Brey es una pieza clave para el cierre del semestre en Boca

La importancia de la recuperación del joven golero radica en el complejo calendario que debe afrontar el Xeneize en el corto plazo. Tras haber perdido previamente a Agustín Marchesín, prescindir de Brey representaría una baja sensible para un equipo que se juega todo en dos frentes simultáneos.

Boca debe encarar este sábado el duelo de eliminación directa ante el "Globo" y, casi de inmediato, las últimas dos fechas de la Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica. En estos encuentros internacionales, el conjunto de la Ribera definirá su clasificación a octavos de final, por lo que contar con el arquero titular se vuelve una prioridad absoluta para el cuerpo técnico de Úbeda.

El panorama de Boca tras los estudios de Brey

La confirmación de que no hay lesión es la primera gran noticia que recibe Boca tras las secuelas que dejó la caída ante Barcelona SC en la tabla de posiciones del Grupo D. Con la tranquilidad de saber que su arquero está sano, el club centrará sus esfuerzos en la kinesiología para bajar la inflamación del golpe. El optimismo en Boca es real, y se espera que Brey pueda defender el arco en el Estadio Madre de Ciudades (o la Bombonera, según el cronograma de AFA) para buscar el pase a los cuartos de final del torneo doméstico.