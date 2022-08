Embed

“Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno”, apuntó el entrenador de Defensa.

El video de la discusión de Beccacece con Gallardo que siguió en los vestuarios

En medio del partido, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo protagonizaron una discusión que derivó en la expulsión del DT del Halcón. Cerca del final del encuentro, y de forma totalmente insólita, Beccacece impidió que River sacara rápido un lateral. Esta situación enfureció a Gallardo que se quejó de su contrincante que no tardó en reaccionar.

"¡Está loco este!", le dijo el DT de River al cuarto árbitro. Mientras abandonaba el campo de juego, el entrenador del Halcón respondió con un contuntente: "¡¿Quién sos vos?!".

Embed

Qué dijo Marcelo Gallardo de Sebastián Beccacece en conferencia de prensa

El Muñeco tuvo un entredicho con el DT de Defensa y Justicia y explicó por qué discutieron en medio del partido en el Tito Tomaghello: "No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso", agregó en conferencia de prensa.