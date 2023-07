¡Bombazo! Edinson Cavani, a un paso de ser refuerzo de Boca

Edinson Cavani vuelve a aparecer en el radar de Boca. El delantero uruguayo no seguiría en Valencia en España. ¿El motivo? Si bien aún tiene un año más de contrato, no sumó demasiados minutos. Ante esta situación, el futbolista fue ofrecido a Boca, club al que estuvo cerca de fichar hace un año, aunque el traspaso en ese momento no se concretó. Ahora, se realizó una reunión entre el hermano del jugador y un miembro del Consejo de Fútbol de Boca. Sin embargo, desde el Xeneize son cautelosos y prefieren esperar a que Cavani se desvincule por completo del Valencia antes de seguir adelante.